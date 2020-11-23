近日有不少關於塞浦路斯的話題，主要是移居這個地中海島國有何好處，亦傳聞不少富豪已經擁有塞浦路斯護照，隨時移民。中介公司大力推銷塞浦路斯移民申請，形容該處氣候環境好，社會穩定，有英式教育，更是神根公約成員，取得塞浦路斯護照，出入歐洲不成問題。但必須知道，該島國只是南塞浦路斯，仍未與北塞浦路斯統一。

塞浦路斯是地中海第3大島、歐洲著名度假天堂，全年300多天陽光普照，曾是全球排名第5最宜居住國家和全球富人的聚集地。塞浦路斯的移民政策是，投資200萬歐元，按申請計劃最快於7至8個月內取得護照，過程中當然有不少限制減少資產的條件。

接受投資移民的塞浦路斯面積9,251平方公里，人口逾100萬。而未統一的北塞浦路斯面積3,355平方公里，人口逾30萬。塞浦路斯位處地中海東部，土耳其以南海域，黎巴嫩以西，與希臘島嶼有海島的關係。塞浦路斯歷史上是土耳其及希臘族人為主，也是至今無法統一的原因。1983年，土耳其人在塞浦路斯北部自行宣布北塞浦路斯土耳其共和國成立，但只獲土耳其認同。2004年，希臘民族地區成立塞浦路斯共和國，加入歐盟，並獲得國際承認。

塞浦路斯的南北分政，也代表希臘及土耳其在地中海的角力。土耳其總統埃爾多安日前到訪宣布獨立37周年但仍未獲國際承認的北塞浦路斯，他提到「兩國論」比統一較可取，兩個民族得以共存，最重要是提及土耳其會繼續在有爭議的海域勘探天然氣，直至達成公平方案。

埃氏的言論引起塞浦路斯和希臘強烈抨擊，指是毫不尊重國際法和蔑視聯合國決議。說到底，土耳其把持着北塞浦路斯，就是因為地中海的天然氣資源，這亦是土國與希臘長期在地中海的爭端，塞浦路斯夾在兩個強國中間，又怎可能短時間內和平統一？