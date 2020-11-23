十九屆五中全會後最大力度的一次人事調整在上周進行，吉林、貴州、雲南、湖南四省省委書記同步調整，方式完全一致，皆由省長景俊海、諶貽琴、阮成發、許達哲順位升接。此前，陝西省長劉國中、浙江省長袁家軍也順位升書記，唯獨遼寧書記張國清是由天津市長調任。截至目前，下半年已有7省書記履新，加上疫情期間救火的湖北書記應勇，全年共計8位。

省委書記作為統攬一省全局的大員，是國家領導人換屆時重要的候選群體。歷次黨代會，新入局的政治局委員，許多都由省委書記擢拔。在明年省委大換屆之前，省級黨委人事還將繼續布局。

雖然同樣是順位書記，但是各人之間的未來前景卻相差很大。4位新書記之中，湖南書記許達哲已經64歲，刷新數十年來新進省委書記的年齡紀錄，明年換屆之時恰好到齡卸職；雲南阮成發亦已經63歲，換屆時也將超出繼續提名的年齡門檻，即使會破例延長服役，時間也不會太久。兩人顯然是過渡人物。

吉林景俊海成為目前內地31個省區市唯一由中央候補委員擔任的省委書記。這意味着，其他書記在中共十九大時就已經位列正部，均已擔任省長、市長並躋身中委，而景俊海在十九大時擔任北京市委副書記，當選候補中委，後於2018年初當選吉林省長，時隔兩年再升書記，如此快速的軌迹，顯示了受器重。而且其經過了陝西省、中宣部、北京市多崗位歷練，此番又補上主政一方的履歷，進一步打開了未來的仕途空間。

貴州新任書記諶貽琴，更是同時刷新了3項新紀錄，她成為目前內地唯一的女省委書記、唯一少數民族省委書記、唯一本省籍貫省委書記。自1997年以來，歷屆中共中央政治局都有至少一名女性成員，國務院亦有一位女性領導擔任副總理或國務委員，如吳儀、劉延東、孫春蘭等，以體現保障女性參政權力的「半邊天」作用。

目前10幾位女性正部級高官中，大多數擔任省人大主任或政協主席，處於一線的只有諶貽琴以及寧夏政府主席咸輝、內蒙古主席布小林，但咸、布二人都是政府主官，省委一把手則唯諶貽琴一人。諶貽琴身為白族，這一少數民族身份也是幹部考察時作為「結構性人選」的加分項。咸輝、布小林也是少數民族，不過寧夏、內蒙古作為自治區，政府主席往往是人大副委員長、政協副主席候選人。

更難得的一點是，諶貽琴還是唯一本省籍貫省委書記。在十八大以來的洗牌過程中，對各地的本土官員都作了深度調整，稀釋本土勢力。本土比例最高的山東，曾經是省委書記、省長清一色本省籍，如今全部空降。2014年，吉林書記王儒林離開老家調任山西書記後，全國所有省委書記都為外省籍人士。而後，如西藏書記吳英杰、青海書記王建軍，雖然一直在當地為官，但籍貫都為外省。諶貽琴則是百分百土生土長的家鄉幹部。綜合多項因素，其已成為未來晉升副國級極有力競爭者。