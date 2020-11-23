世界視線：特朗普易請難送　共和黨前途堪憂

美國總統特朗普至今未承認在大選中落敗，惟在多個州份的法律訴訟被駁回，其中在喬治亞州，點票工作於上周四完成，結果是特朗普仍然未能扭轉敗局。共和黨籍州長肯普按照該州法律要求，確認拜登勝出，但表明不支持選舉結果，呼籲特朗普團隊考慮採取法律行動，或要求第3次點票。

肯普的表態其實是相當取巧。按照法律規定，重新點票後特朗普及拜登的得票差距仍不足0.5%，特朗普陣營可以在兩個工作天內申請再次點票。肯普表面上是安撫特氏的支持者，實際上只是按本子辦事，問題是如果再次點票後結果仍然對特氏不利，肯普還如何可以再施拖字訣。

事實上，喬治亞州共和黨人對特朗普及其支持者投鼠忌器，可謂啞子吃黃連，有苦自己知。喬治亞州對於共和黨來說，地位非常重要，事關在明年1月新總統就職前，該州兩個參議院議席將會進行對決投票。目前共和黨在100席參議院議席中，已經贏得50席，民主黨則有48席，萬一民主黨全取喬州的兩席，兩黨將打成平手，但當投票票數相同時，副總統可以投下關鍵一票，故實際上民主黨將取得參議院控制權，實現白宮、參議院和眾議院的完全執政。

目前特氏在喬治亞州的支持者群情洶湧，嚷着要清算所有沒有站出來支持特氏的共和黨人，甚至指摘他們是「紅皮藍骨」的「犀牛」（Republican In Name Only，即名義上的共和黨人），部分人更威脅要在明年1月補選中「含淚不投票」，寧願讓參議院落入民主黨人之手，也要「懲罰」那些反對特氏的「黨內叛徒」。正因為「大局為重」，包括參議院多數黨領袖麥康奈爾在內的共和黨大老，均未敢跟特氏徹底割席。

可以看到，面對大選失利，除了特朗普不甘心，為數眾多的特朗普支持者也掀起怒潮，他們除了忙於清算黨內叛徒並威脅投票時「攬炒」，連霍士電視台也成為遷怒對象，大批「特粉」正「轉戰」立場更保守的Newsmax，甚至有傳特氏的盟友有意收購Newsmax，打造真正的「御用電視台」。對於共和黨來說，特朗普以及他代表的民粹力量，易請難送，未來4年的共和黨，仍將被牽着鼻子走。