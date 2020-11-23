功夫茶：未選已使幾百萬　申報當成提款機

新一屆區議會誕生以來，由於一片黃絲當道，佢哋不但喺議會上撐暴仇警，一眾攬炒派甚至將被捕當政績，以為咁樣會有政治光環。可以話區議會已經變質變味，已經唔係主力為地區服務！

呢，據不完全統計，今年已有逾60名黃絲區議員干犯不同罪名而被捕或被控，佢哋可謂不務正業，民生問題放一邊，煽風點火博出鏡，把所謂抗爭帶入區議會，令服務社區嘅功能名存實亡。嗱，最新又有一單「傑作」喇！警方商業罪案調查科尋日展開拘捕行動，以涉嫌串謀詐騙，拘捕元朗區議員王百羽、九龍城區議員李軒朗及公司「U Made This」前董事陳梓謙。警方表示3人被捕與原定9月舉行嘅立法會換屆選舉開支有關。

據了解，王百羽及李軒朗參選俗稱「超級區議會」嘅議席時，所申報嘅選舉開支有誇大成分，包括嗰間「U Made This」公司所提供嘅服務收費誇到離晒大譜。早前選舉事務處公開各立法會參選人嘅選舉開支申報，「超級區議會」開支上限由上屆693.6萬元增至760.2萬元，點知有人飛擒大咬，王百羽團隊約489萬元嘅選舉開支，達上限64%，冠絕同一界別嘅參選人。

阿哥，原來當中包括形象指導20萬元，撰寫講稿50萬元，攝影又再50萬元！喂，漢奸黎嘅助手Mark Simon委託人撰寫抹黑拜登大選嘅文稿，都係10,000美元咁大把咋，依家寫篇講稿都收50萬個大洋，原來一字真係可以值千金，羨煞香港一班爬格子動物矣！

攝影又邊位大師揸機吖？50萬影到大笨象都會飛啦！形象顧問貴到飛起，唔通執完之後真係豬扒都變和牛？錢多人傻都唔係咁使啩？呢兩位區議員，如果唔係王八蛋存心掠水，就係幾百萬未開頭！而嗰間「U Made This」公司提供嘅服務，喺支出嘅489萬元中，獨佔逾450萬元，呢位當時身兼創作總監嘅陳梓謙，睇嚟一啲都唔謙，功夫茶建議佢公司改名「深水潛艇」，食水深也！依家未選都狂花近500萬元，將申報開支制度當成提款機，果然江山代有「財」人出！

仲有啊，警方喺其中一名被捕人士住所搜出大量仿製武器，包括8支仿製長槍、17支仿製手槍、仿製彈藥及一把木弓，故將加控該名人士一條管有仿製火器及彈藥罪。消息指，呢位人士就係王百羽！身為區議員，佢都算多「財」多「藝」，睇嚟做一個區議員實在大材小用。

喂，區議會中「臥虎藏龍」當真不少，政府好應該深入調查，否則錢多人傻做咗提款機事小，養虎遺患搞到治安不靖先至大鑊！一陣開開吓會，有人攞支槍出嚟亂咁舞就唔好喇！