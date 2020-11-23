正論：防疫朝三暮四　津貼多此一舉

第4波疫情全面爆發，昨日新增68宗確診個案，絕大部分為本地感染。奈何港府防疫依然慢十拍，不僅強制特定群組檢測的法律程序仍未完成，單是禁聚令便大玩「朝三暮四」把戲，加上「無厘頭」為確診市民派錢，應做不做，不應做偏要做，終致香港直墮萬劫不復的深淵。

新增確診個案中，7宗屬輸入個案、12宗為本地無源頭個案、49宗為本地相關個案。而本地相關個案中，46宗屬跳舞群組，該組別至今共有80人染疫，預料傳播鏈正在擴散。港府再次亡羊補牢，刊憲要求指定期間到過14間指定跳舞場所人士，必須在限期前接受新冠病毒檢測；此外，又為本地感染市民提供一次性5,000元津貼，不設資產審查。

顯而易見，港府仍然不脫頭痛醫頭、腳痛醫腳陋習，連衞生防護中心傳染病處主任張竹君都承認，現在才追蹤跳舞群組已經「遲咗」，有關人士期間已去過其他地方，病毒早已傳播開去。其實更大的問題還在於，港府根本不掌握跳舞人士名單，他們有沒有遵守強制檢測令無人能知，一旦有關做法淪為自願性質，還有多少成效，不問可知。

至於為本地確診者派發津貼，儘管原意是加強市民自願檢測的誘因，確診者不至於手停口停，但正如政府專家顧問之一的港大醫學院院長梁卓偉質疑，連有穩定月薪者都獲發津貼，歪曲了原意，發放津貼應設準則，言下之意是浪費公帑。難怪網民群情洶湧，批評政府變相鼓勵部分人除下口罩「博中招」，隨時適得其反。尤其是港府連保就業計劃都「閂水喉」，卻在這節骨眼上亂派錢，堪稱本末倒置，添煩添亂。

事實上，本報日前揭發港府防疫存在4大漏洞，顯然是疫情再次失控的主因。一是毫無意志推行強制檢測，至今只有的士司機、老人院職員及有病徵人士被納入在內，實施日期還要死拖爛拖；二是放寬多個類別人士來港豁免檢疫，第3波爆發已因走漏機師及海員引致，詎料見到棺材也不流淚，依然任由外國領事免檢入境，明知第4波爆發與尼泊爾輸入個案有關，修補入境漏洞又一味「擠牙膏」；三是「張弛有道」淪為笑話，禁聚令一時4人一枱，一時6人一枱，現在又變回4人一枱，朝三暮四，毫無科學根據，只知拿食肆開刀，反觀出現多個感染群組的酒店度假活動仍未被禁止，令人無所適從；四是執法寬鬆，被控違反禁聚令、口罩令的個案寥寥無幾，令禁令形同虛設。

可以看見，廢官至今仍未針對上述漏洞設法修補，別說不敢效法內地的全民強制檢測做法，就連深圳行之有效的設立指定酒店供入境者隔離，期間禁止非隔離人士進出都做不到，令病毒從酒店內帶到酒店外，弄至今日全面失守。廢官之廢，已到了累人累物的地步。

說來實在令人難以置信，新冠病毒由年初開始肆虐本港，現在已是年尾，港府居然仍未吸取教訓，仍然胡亂出招，甩甩漏漏。下月又逢聖誕新年假期，大量歐美留學生返港，勢必令疫情進一步失控。可以斷言，港府繼續「好做唔做」，旅遊氣泡成為泡影也就罷了，人命及經濟損失無法估量才是最不堪設想。

須知道，目前經濟冰封，失業率高企，情況極為嚴峻，加上港府救市紓困措施告一段落，年關將至，基層勢更難捱，即使僥倖沒有病死，隨時也會餓死；另一方面，冬季流感及上呼吸道感染同樣來勢洶洶，一旦與新冠病毒交叉變種，後果必然是災難性。但港府連推廣市民接種流感疫苗都懶懶閒，停課措施做一截不做一截，小四以上不用停課，到底是甚麼道理？疫情還怎麼可能有效遏止？難為政務司司長張建宗還有心情大講廢話，聲稱不排除推出更嚴厲防疫措施，令粵澳對香港放心云云，敢問何謂更嚴厲措施？敢問何時推出？何況廢官口中的「不排除推出」其實同推出無期無異，香港不斷沉淪，豈是無因！

內地能將疫症清零，澳門也長期沒有本地感染，不論是比香港人口多還是比香港人口少，兩地皆能做到，偏偏只有香港做不到，這顯然是人的問題，是港府沒有果斷抗疫決心的問題。歐美採取放任自流的「群體免疫」方式導致死傷枕藉，已證明行不通，反觀內地果斷推行全民強制檢測，再配合禁足令，成功戰勝疫魔。中西兩套方法誰更有科學根據，誰更以民為本，清楚不過，港府還有甚麼藉口不作為？

長痛不如短痛，港府繼續拖拖拉拉，為官避事，只知小修小補，香港必然玩完，惟有咬緊牙關推行全民強制檢測，香港才有一線生機。如何取捨，廢官固然要想清楚，市民同樣要想清楚。