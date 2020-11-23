神州觀察：工人權益不受保　養老缺口難補上

內地養老保障體系目前主要分為「三個支柱」，第一支柱是政府統一建立的基本養老保險，佔比達七成，餘下的則是第二支柱的企業年金、職業年金，及第三支柱的個人儲蓄型養老保險與商業養老保險。近日內地養老金缺口問題再被提出，稱數額或在未來數年間達到10萬億元之高，並寄望對第三支柱的深度覆蓋進行填補，只是在此之前，其他養老支柱的體系保障亦問題多多，堵住養老金缺口難以樂觀。

貴州貴陽市日前有多名工人兩度往當地勞動保障監察大隊投訴，稱工作10多年的公司一直未為他們購買「五險一金」和簽署勞動合約，而公司近日準備裁員，並以他們屬外包工人為由不予補繳，希望勞保監察大隊能為他們提供幫助，維護自身權益，惟遭對方窗口接待人員一再敷衍推搪，要求去找其他部門或尋求其他方式解決問題。求助工人對對方這種愛理不理、踢皮球式工作作風甚為惱怒，卻又莫之奈何。

按照內地現行政策規定，用工單位為員工購買五險一金是政府為保障職工權益而採取的一項基本措施，並被以強制要求形式付諸實施，對外包工人同樣適用。惟在現實當中，一些企業為了減省用工成本、增加收益，根本無視法規與責任，常以各種手段拒絕或拖延繳交員工社會保險，乃至拒簽勞動合同；設立相關監察部門就是為工人維權提供方便與保障，若是這些政務服務窗口對他們的訴求置若罔聞，便是嚴重失職誤事，以致至今仍有「門難進、臉難看、事難辦」現象存在，都是在損害群眾利益，絕不可姑息。

更需看到，正是因為如此，作為養老保障體系中的第二支柱企業年金、職業年金的缺失情況其實也很嚴重，甚至已淪為某些壟斷或暴利行業僱員的專有福利，規模愈小，相對愈難有保障；譬如為規避五險一金的繳費責任，一些企業只讓少數骨幹人員參加社保，普通員工只能參加「五險」中的一、兩項，更不會為他們繳交住房公積金。此外，這些不良企業還可通過延長合同試用期、少報或瞞報職工人數、拉低繳費工資基數等方式達致目的。員工投訴無門，相關監管機構又不積極履責，從而形成了養老金又一重要缺口。

事實上，作為養老保障體系的第一支柱，存在的問題與隱憂更加不容忽視。譬如以城鎮企業職工為主要覆蓋面的社保體系近年雖有向農村拓展的趨勢，惟城鎮本身的參保率亦不樂觀，導致養老金總數難以做大，無法形成互助共濟、分散風險的機制效應；而因腐敗導致的社保基金虧空，亦讓民眾愈發對未來充滿不安；至於發展第三支柱，無非又是在宣傳「養老靠自己」，政府想繼續甩包袱。