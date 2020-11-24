功夫茶：非法集結被輕判　律政上訴更無影

天下有道，則庶人不議。香港成日將法治係核心價值掛喺口，又不時為司法公平正義引以為傲。之不過，大家如不善忘，應該記得多宗反修例示威嘅被告罪名不成立，被外界批評裁決不公。

嗱！早前都有法官認同某些黑暴有所謂「崇高正義」目標，裁決時不判以有阻嚇作用嘅刑罰，被法律界人士批評變相鼓勵街頭暴力活動，社會永無寧日矣！呢，去年6月有市民喺金鐘一帶參與反修例集會，期間一名33歲貿易公司董事助理，聲稱受現場氣氛影響，而喺政總外協助搬鐵馬，佢承認參與非法集結，被判監14日。律政司同月向裁判官申請覆核刑期遭到駁回後，再向上訴庭申請覆核。結果上訴庭表示同意律政司所指，不能把被告行為與其他示威者分割，形容原審裁判官做法「錯到不能再錯」！最終改判刑期為7個月。可見法官係人，係人就會有錯。

漢奸黎早年喺維園涉刑恐東方報業集團男記者一案，有相有錄影有真相，連法律專家都認為案件理據充實，案件被裁定表證成立後，裁判官竟然最終判黎智英罪名不成立，大大頂「不誠實」帽子扣喺堂堂正正出庭作供嘅受害東方男記者頭上！判決一出，全城為之嘩然，有論者甚至戲謔：即係手術成功，不過病人死咗！

阿哥，人在做，天在看！作為裁判官，判案要對得住「法治」嘅核心價值！而作為律政司司長，更應該維護法紀嘅公平正義，呢單嘢擺到明係六月飛霜嘅冤案，否則怎可能由立法會議員到執業大律師、法律專家均仗義發聲，指出判決嘅種種不合理之處！人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，眼見眾怒難犯，所謂「至是之是無非，至非之非無是」，想龜縮都難搵窿捐，直到14日上訴期即將屆滿之際，先死死氣喺最後一刻表示根據《裁判官條例》以案件呈請嘅方式提出上訴！

有道是遲來的公義等於否定公義！司法黑暗乃天下間最大嘅黑暗！漢奸黎涉刑恐東方記者案已一拖再拖，而司底驊「最後一刻」才上訴，由9月中至今亦已逾兩個月，為何上訴遲遲冇絲毫消息進展？試問公義何在？

司底驊放生叛國禍港嘅漢奸黎早有前科，由黑金案到非法佔中等，依家刑恐記者上訴一案又拖到日月無光，你話律政司唔係漢奸黎嘅最大司法保護傘，3歲稚童都唔信喇！抑或怯於大漢奸嘅外部勢力？唔通真係「反中亂港實過骨，愛國愛港就聲塞」？司底驊，再如此不作為，除咗係垃×圾，更拖累本港法律和秩序排名狂跌，如此白𢭃人工不作為，民望長期食泥不羞愧嗎？