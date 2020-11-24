正論：染疫津貼添煩亂　關卡算盡自招怨

疫情失控，昨日又70多宗確診，特區政府抗疫不力，推出措施擾民居多，連派錢也會招來民怨。最近又一「傑作」便是染疫津貼，當局會為確診者提供一筆過5,000元津貼，以為是惠民德政，怎料民間反應之大，質疑不公平、引起反效果之聲不絕，徒為社會添煩添亂。

食衞局局長陳肇始在周日放風透露推出染疫津貼5,000元，已經引起醫學專家及市民批評，指造成金錢誘惑隨時令有人因財困鋌而走險，故意染上新冠肺炎以獲5,000元。有網民號召親朋齊領津貼，亦有人兜售聲稱確診者或感染群組的口水。更有人指出，政府未同時宣布措施，或會令到出現病徵的人士，會拖至措施生效後才前往檢測，反而增加散播病毒機會。

陳肇始語焉不詳，本來說在檢測後確診而又有需要的人士，可獲得津貼，沒有資產審查，何謂需要，實在太空泛，錢沒有人嫌多，換言之，無論你窮富都有錢收，立即被質疑浪費金錢，資源錯配。翌日勞福局局長羅致光宣布計劃詳情設下關卡，確定受惠者只限11月22日或之後確診，雖然同樣指出沒有設資產審查，但強調有病假的長工不在此例，一定要因為確診住院而影響收入才可受惠，例如的士司機或日薪計算的工人，並且需要簽署聲明，負上刑責，以防有人渾水摸魚。

政府以為列出條件可以減少爭議，可是愈描愈黑，又惹來分化社會的指摘。主婦、學生、退休人士被忽視，難道他們對社會沒有貢獻，難道他們的性命便不值錢？就算長工可領有薪病假，亦不會是工資全數，同樣蒙受損失，政府是否又可以視而不見。而且設下11月22日這條界線，不但沒有邏輯可言，亦對之前感染者不公平，當中可能有被疫情重創收入的市民，政府既然想幫助有需要人士，為何要設下界線？染疫者之間也要被分化，這不是自招民怨是甚麼？

至今新冠肺炎累積個案5,000多宗，就算再多5,000宗，津貼人人有份，數目也只是5,000萬元，不是甚麼天文數字，公帑來自市民，只要有需要，應使便得使。之前反中亂港的壹傳媒竟然獲得逾3,000萬元保就業津貼；不是重災區的銀行界，東亞銀行也獲批逾億元；連管理不善的國泰航空也獲得6億元，之後大裁員。政府自己倒錢落海，大花冤枉錢，對確診市民卻斤斤計較，分毫吝嗇，這樣態度的確令人心淡，難怪民望連連插水。

其實政府想充大闊佬，卻勒住荷包，枉作小人。故意染疫領錢的人不會多，部分基層市民對檢測卻步，擔心確診後會停工影響生計，不想因小失大。而5,000元對於一個全職的士司機，可能不及月入的一半，可說是聊勝於無，能否解一時之困也成問題。市民需要的不是一次性燒錢的措施，而是持續可行的支援，歸根究柢，疫情一日未受控，人人都有染疫機會，經濟一日沒有起色，失業停工，難道政府負責養起700多萬人？澳門市民最感激政府不是派錢，而是成功抗疫，這是派多多錢都不能夠比擬。以為5,000元可以贏取掌聲，無能政府只會換來一巴又一巴掌。