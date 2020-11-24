世界視線：國家完整遇挑戰　諾獎得主也操戈

位於非洲之角的埃塞俄比亞，過去曾因饑荒而陷入震驚世界的人道災難。然而近20年來，該國憑藉和平環境及中資的大量投入，一躍成為非洲經濟發展典範。可惜好景不長，該國總理阿比‧艾哈邁德本月決定出兵平定北方泰格瑞省的叛亂，預示國家再度陷入戰爭與動盪的邊緣。阿比是去年諾貝爾和平獎得主，他不惜與政敵同室操戈，亦說明了當今世界和平面對的嚴峻挑戰。

事實上，阿比不是近年唯一引起爭議的諾貝爾和平獎得主，在他之前，曾被視為緬甸民主女神的昂山淑姬，亦因被指無視軍隊強硬鎮壓國內的羅興亞人，而遭到西方口誅筆伐。對比之下，可以發現無論是昂山還是阿比，都面臨共同的挑戰，就是在多民族對立的困局下，如何支撐國家的統一完整。

就在阿比對叛軍發動軍事打擊時，昂山領導的執政黨順利贏得大選，奪下476個國會議席中的396席，比上屆大選還多了6席。緬甸一直面對信奉佛教的緬族與其他少數民族共存的問題。昂山執政後態度明確，雖然她領導的政府會嘗試與各族達成和解，但不會以分裂緬甸為代價，導致了她與羅興亞族的緊繃關係，最終演變成她與西方的決裂。

與此相比，阿比面對更嚴峻的局面：埃國的聯邦制度更為鬆散，一億人口分成80多個民族，且沒有佔主體位置的族群。阿比所屬的阿姆哈拉人佔全國人口30%，而今次叛亂的提格雷人佔7%，後者的政治派系提格雷人民解放陣線曾是埃國的執政黨，主張推行聯邦制度，而阿比上台後卻試圖推行改革，削弱地方權力，激化雙方矛盾。

埃國目前面對的最大危機，是地方和聯邦政府的軍隊勢均力敵，一旦爆發衝突，隨時演變成持久的內戰，令經濟成果付之流水。阿比為此宣稱政府軍只會採取有限度行動，然既已訴諸武力，則諾貝爾和平獎的光環難免失色。目前已有數萬難民為避戰禍而逃到鄰國蘇丹，埃國局勢還會波及索馬里等國的穩定。埃國各方現在都必須選擇，是繼續維持和平統一與經濟繁榮，還是重回饑荒的悲慘世界。