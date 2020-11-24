神州觀察：監倉淪為電騙窩　敷衍追責錯上錯

內地監獄管理亂象頻生，譬如玩忽職守、徇私舞弊，或充當黑惡頭目保護傘、違規減刑、私放犯人都是常有的事，以致監倉隨時淪為賭坊、煙館、妓寨乃至電騙窩亦不足為奇。壁壘森嚴之地搞得烏煙瘴氣，懲罰罪犯竟成了放縱罪犯，若不嚴肅追責查辦，勢難有效遏止亂象，警示來者；試圖敷衍塞責、草草了事更屬錯上加錯。

河北唐山市一名女子早前在網上結識一位自稱官員男子，並與對方展開長達3年的「網戀」，惟該男子卻是唐山監獄一名在囚犯，實則是為騙錢，期間編造各種理由合共騙取對方近40萬元人民幣積蓄，刑滿出獄後又玩起失蹤，錢也沒得還。都說愛情是盲目的，尤其這種素未謀面的網戀關係，絕不可草率建立，不時以愛之名索要錢財的，當事人更需多留些心眼才是；而此事的重點更在於，服刑在囚之人哪來的手機上網交友，且可持續達3年之久？

是故受騙女子多年來不斷向唐山監獄、河北省監獄管理局、政法委等有關部門控訴追責，卻一再不獲理會，哪怕該男子因此犯下詐騙罪再度入獄，法院開庭審理時亦未通知當事女子，判決書更無提及案犯所用手機來源；獄方則稱是「外協人員」自行帶入，獄警對此並不知情，並想以7萬元賠償女事主，試圖私了。女事主不忿當局所為，近日終於通過媒體將事件曝光，誰知有關部門即刻成立了聯合調查組，火速進駐唐山監獄展開調查，看來還是「第四權」管用。

很顯然，這種迫於輿論壓力才肯做事的作風，就是典型的官僚主義、形式主義，不排除背後或有更嚴重的瀆職腐敗行為存在，至少唐山監獄想以一句「不知情」糊弄過關，就顯得十分荒唐，難道非得查實是自己人將手機帶進來才肯認帳？外協人員出入都不需理會？況且囚犯長期使用手機，是沒被發現，還是有人故意裝作看不見？事實上，比唐山監獄更荒唐的事情亦有不少，像黑龍江訥河監獄早前就有囚犯以手機騙財騙色，更以裸照威脅一名警員妻子入監倉與之發生關係；遼寧鐵嶺監獄的犯人不但能以手機召妓、將監獄變成「炮房」，還可電話下注賭波、吸食毒品。

到頭來坐牢的不是比外面的一般民眾活得更滋潤，就是繼續惡習難改，作奸犯科，這哪裏是在贖罪改造？監獄哪裏還是監獄？以致針對頻出的監獄管理亂象，當局每每說要加強清查整頓，又是刀刃向內，又是刮骨療毒，結果仍然禁之不絕，各種違規操作照樣大行其道；一些上級監管機構或官員又總愛陽奉陰違，遇事避重就輕、袒護遮掩，無非是因他們當中有些人本就與某些監獄腐敗有染，或是怕擔上連帶責任，不到迫不得已，只會一味裝聾作啞。