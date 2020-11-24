香港現時熱門的課題是粵港澳大灣區，不是「一帶一路」發展。

中央並沒有排斥大灣區，而是將之視作區域戰略，重要性低於國家戰略的一帶一路發展。香港是中國唯一全球化的國際城市，自然應以國家戰略為主，區域戰略為次。但現時特區政府雖有一帶一路辦公室之設，卻似無作為，僅置於政策局之下。而大灣區戰略是先有以特首及所有政策局局長參與的委員會，其後才設辦公室，重視的輕重程度差別巨大。或許特區政府於一帶一路的發展，是對中央的指示虛張應付，沒有努力執行的決心。特區政府的取捨反映它對一帶一路戰略的不理解，也習慣於行之二、三十年的大珠三角區域政策，和粵港合作，駕輕就熟，容易理解也便以為容易推行。

這樣的處理方法有兩個重大的認識差錯。一是在大灣區或大珠三角的區域戰略方面，今次提法與以往的不同。以往基本上以香港為主，要求香港的產業、資金、人才、制度轉移珠三角，把珠三角香港化。今次大灣區的戰略，一是深圳、廣州的作用突出，香港已失去領導地位，反而是中央期望深圳、廣州的發展帶動香港升級轉型，擺脫當前的困境。

二是區域發展的方向為科技創新，不是轉移香港的因素。科技創新的文化制度管理方法都與香港原來的大不相同。珠三角城市要從國際取材，和自我創新。香港與深圳、廣州是一同起步，甚至因本地科技發展不力，更會落後於深圳、廣州，變成要向後者學習。特區政府有否了解到大灣區發展的方向轉變、方法轉變呢？

大灣區以科技創新為主，面向更大的市場，不可能靠本土的人才和投入。香港若發揮作用，便要更加的國際化，而不是僅面向珠三角，埋首珠三角。

一帶一路並非與大灣區分割，珠三角也與內地其他主要城市，開始着力中歐（中亞）貨運火車班列的經營，除了海空航運之外，還推動多式聯運的貨運發展，重心便是一帶一路的北路與西路──俄羅斯、中亞、西亞、東歐，也伸延至南路的東盟各國。大灣區亦要從過往專注北美、西歐，轉而為向一帶一路更大範圍發展。珠三角這樣的發展必然與一帶一路戰略靠攏，而且是更廣大多元的國際化。

香港除非樂於被邊緣化，否則也要迎頭力追，在一帶一路發展努力。換言之，大灣區戰略沒有一帶一路戰略的帶動，不可能發展。香港若只看到大灣區，而不着力一帶一路，結果便會變成為深圳、廣州的依附，失去應有的作用。