北京這大半年的連串動作，讓人看到中央全面管治權的推進，這些動作不會停止，還會細化。這些動作一方面必須中央決策出手，一方面要求香江府衙、行政長官積極配合，貫徹執行，要讓它不走樣、不變形。相對而言，中央出手容易，香港落實不易，這是「一國兩制、港人治港」的特殊環境造成的。

大家都知道，就是在中國內地，在「一國一制」框架下，在「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切」的高度集權下，中央方針政策的執行也不是一件容易的事，各種阻力干擾、陽奉陰違，對中央政策的不理解，「下面的和尚把經唸歪」的情況也是層出不窮；何況「一國兩制、港人治港」，中央在行政、立法、司法各個領域沒有自己的隊伍，就執行政策和人事權力而言，中央基本上被架空，更何況中央的方針政策，有多少「治港」港人心裏認同、正確領會？

多年來，中共治黨治國、推行方針政策，十分關鍵的一條，就是要讓「廣大黨員幹部特別是領導幹部深刻領會」其重要性、正確性，對此，要從上到下的反覆宣講學習。香港有這個條件嗎？中共十分重視思想教育工作在執行落實政策方針時的重要性，同時也有「更管用」的組織手段，即「一時想不通沒關係」、「一時認識不上去沒有關係」，但是「理解的要執行，不理解的也要執行，在執行中加深理解」，而朝廷對「港人治港」是沒有這樣的組織人事管理權的，如此這般，中央全面管治權的落實、中央對港工作方針的執行，是何結果，思過半矣。

說來說去，還是人的問題，還是人的思想問題，還是中央能否有系統的掌控「治港」港人的問題。中央港澳工作官員最近說要做到愛國愛港者治港、反中亂港者出局，就是要在甚麼人掌握治港權這個根本問題上解決問題。

事實上，「反中亂港者出局」不難，怎麼掌握「愛國愛港者治港」卻很難，因為朝廷至今沒有一套系統性的、組織性很強的辦法，建立一支自己的管治隊伍進入特區體內。