人們實在想不通，擁有14億人口的內地可以迅速控制新冠肺炎疫情，而只有700多萬人口的香港至今依然水深火熱，不知伊於胡底。都說香港是富裕社會，物資充裕，醫療設備先進，為何抗疫能力如此不堪？答案顯而易見，除了因為港府反應遲鈍，社會泛政治化更是主要原因。疫情爆發初期，部分醫護人員沒有緊守崗位，反而發動罷工，毫無職業道德，罔顧病人生死；而當疫情持續蔓延時，有些專家又刻意譁眾取寵，故作驚人之語，而且前後矛盾，令港府進退失據，市民無所適從。

最不可思議的是，中央應港府要求無償協助檢測病毒，卻受到百般抹黑和阻撓，以致檢測計劃事倍功半。有的專家這邊反對中央協助檢測，那邊要求港府強制檢測，令人啼笑皆非。所以說，香港不是沒有能力對付疫情，而是社會泛政治化，時間和精力都浪費在政治爭拗上，根本無法專心抗疫。內地能夠迅速控制疫情，是因為社會團結，一方有難，八方支援。反觀香港社會自私自利，政治作祟，黃絲搗亂，連限制食肆堂食也引起怨聲載道，疫情不失控才怪。在這方面，香港和歐美社會倒是十分相似，不僅自私自利，而且愚昧無知，莫非這就是所謂的普世價值？

自作孽，不可活，香港淪落到這種地步，一切都是咎由自取。眼見第4波疫情殺到，港府束手無策，有人希望中央政府再次出手相助。其實，中央出手相助是很容易的事，舉手之勞而已，問題在於值不值得出手、何時出手。一個將檢測病毒說成「DNA送中」的反智社會，還有藥可救嗎？新冠肺炎病毒可以防治，政治邪毒如何醫治？「物不至者則不反」，事物不發展到極端，就不會走向反面。也許只有等到香港徹底攬炒、徹底沉淪，多數港人受夠了、忍不了，才會懂得反思。到時候中央再出來收拾殘局，也許比現在出手更能解決問題。