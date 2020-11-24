早前被取消立法會議員資格、DQ4子之一的公民黨郭榮鏗，引發泛民總辭，隨即宣布退出政壇。郭在議會8年，本來毫不起眼，但隨着其他「大佬」告老歸田，例如同是大狀的漢奸李柱銘在議會「收山」，郭便取而代之，破壞多於一切，損害一國兩制，雖然自命「溫和」，但其殺傷力比起其他反對派不遑多讓，曾多次去美國「告洋狀」，借外力向港府施壓，甚至去信要求美國制裁中港。

郭榮鏗去年還利用內會副主席身份，不斷拉布阻撓主席選舉，令內會癱瘓超過7個月，造成大量法案積壓，議會未能有效運作。京官多次點名批評郭「政治攬炒」，涉嫌公職人員行為失當。郭榮鏗口口聲聲說議會式政治過時，自己在政圈亦不可能再有發展空間，又稱落區工作並非其所欲，所以退出政壇。明眼人一看便懷疑，有人害怕被秋後算帳，以為公開宣布退隱江湖、「金盆洗手」便可以一走了之，逃避責任。郭榮鏗自己都露口風說遺憾令屋企人承受甚大壓力。他又說「人生如棋，落子無悔」，既然無悔，為何不堅持下去，而是拋棄一群戰友以及投票支持他的選民？

人在做，天在看，天朝都在看，要算帳的始終要算。就算香港眾志已隨着《港區國安法》推出而解散，其秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭都要為自己行為負責。他們去年6月涉嫌包圍灣仔警察總部，煽惑他人參與非法集結等罪名，3人最終都是認罪，還押至12月2日判刑，被吹捧為反對派「女神」的周庭還是第一次受牢獄之苦。弱質纖纖、女流之輩的周庭都肯認罪入監房，其他年紀比她長一大截，祖父級的李漢奸、漢奸黎，能不汗顏？漢奸黎惡行滔滔，多案纏身，依然還未坐過監甚至還押，都是其司法保護傘作祟，其他人羨慕也羨慕不了，乖乖的坐滿刑期，出獄後重新做人吧！