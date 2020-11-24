近日發生的跳舞群組成員確診案例，一下子把香港的感染宗數，從每天10宗上下，提高到六、七十宗，數字不可謂不驚人，也令人覺得香港的疫情已經失控。食衞局也忙於應對，狼狽不堪，既宣布有關人士全部要強制檢測，但又未見在特定檢測中心預先安排人手和物料，多次引起去接受檢測市民的不滿。根據昨日數字，單是該群組已增50宗個案，累計共錄得逾130宗病例。有關的跳舞場所共有14個，所以涉及人數可能更多。

如果不是因為有跳舞場所的參加者確診，我們非內圍的旁觀者不可能了解，原來群組內包括不同成員和階層。有人是純粹去私人會所式跳舞場練習跳舞，有人是舞蹈導師，其他有負責清潔場地的工人，和提供食物飲品的服務員。除了私人會所，也有跳舞場是附設在酒樓食肆之內。私人會所單純為會員服務，到場者名單齊備，出事後也方便追查，容易通知眾人去接受檢測。但附設在酒樓食肆的跳舞場向公眾開放，酒樓做生意通常收取現金，顧客並非會員，要逐個追查甚為困難。幸好來跳舞的以熟客佔多，因時常預先訂枱，與部長經理認識，有電話可尋。最頭痛的是酒樓跳舞廳在早、午市都開茶市接待普通茶客，食衞局要求把這些茶客也找出來檢測，恐怕有一定難度。

這次跳舞群組涉及人數龐大，背景分散，主要原因是參加者的流動性強。去某個跳舞場跳舞的，可能間中會去另一個場，舞蹈導師很多機會跨場，在甲會所教完之後，可能去乙會所當導師。所以這些跨場人士一旦受到感染，可以在短時間內散播得更廣。有報道便指出，其中一名無病徵的確診男子曾踏足當中6處跳舞場所，有機會把病毒廣泛散播。

有好事者把跳舞場確診者公布的背景資料試作統計，發覺部分當事人的居址遍布一些豪宅，側面反映部分受感染人士非富即貴。據悉，出事的跳舞場中，其中幾個屬於城中名媛的私人舞場，會員都是上流社會愛好跳舞的闊太，她們不惜花費，從外國請來國際有名的舞蹈得獎者當導師。前幾年某銀行女高層與跳舞導師打民事官司，便爆出花了過億元聘請該導師來港教跳舞的新聞。怪不得有人把跳舞群組稱為闊太群組，雖然有點以偏概全，但不是毫無根據。

另有人翻查最早確診的9位跳舞群組成員資料，5男4女，4位女士的年齡從56歲到75歲，5位男士則從29歲到35歲。對比其他資料，估計大概女士都是愛好跳舞的名媛闊太，男士則屬跳舞導師，故此有這麼顯著的年齡差距。