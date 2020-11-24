第4波疫情殺到，一日之間暴增六、七十宗確診，群組式感染再現，香港再次陷入深不見底的疫情深淵。下個月又逢聖誕和除夕，以部分港人玩樂大過天的自私本性，加上海外留學生回港，疫情必然幾何級遞增，趁現在還有機會阻止，長痛不如短痛，港府實有必要果斷推出全民強制檢測。

本報日前指出港府抗疫4大漏招，可見當局至今沒有吸取教訓，依然是頭痛醫頭腳痛醫腳。例如外國領事一直獲豁免檢疫入境，猶如中門大開，以致來自印度、尼泊爾等地的病毒如入無人之境，直到日前港府才宣布收緊檢疫安排，但仍然不拒絕高危地區的領事館人員入境；又如強制有病徵人士檢測，至今連法律條文都未搞掂，一味推說盡快落實；至於強制的士司機、老人院舍職員檢測亦是聊勝於無，這些人會行會走，的士司機更須接載不同乘客，即使強制檢測後結果呈陰性，也不代表日後不會確診，這樣的強制檢測到底有多少成效，不問可知。

事實擺在眼前，要徹底將病毒清零，惟有跟隨內地做法，實行全民強制檢測，並配合禁足令，務求在短期內完成，揪出隱形患者。以青島為例，900多萬人口，5天已完成檢測，香港人口比青島少，只要中央肯幫忙，一星期必可完成。停市7天的代價，怎麼算都比疫情無了期為小，端視乎港府有沒有決心而已。

很可惜，直到今日林鄭政府仍然不脫為官避事的本色，仍然無心推行全民強制檢測，還美其名曰檢測要「有的放矢」，其實不過是「事必怕難」的藉口。無錯，弱勢政府百事哀，一旦落實全民強制檢測，必有大堆團體和刁民跳出來反對，但政府有責任確保市民健康，冰封的經濟亦亟待打救，為香港做對的事是特首的責任，而不是被反對派牽着鼻子走，因為怕有阻力而令所有人一起沉淪。

為官避事平生恥，林鄭顯然不知恥。