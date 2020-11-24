一位身兼網絡和電台的評論員，素有「才子」之稱，有人更譽他為「香江第一才子」。近日他火冒三丈，說會考慮越洋狀告另一位網絡時評人，該時評人則號稱是華語評論界中，獲網上點擊率最高的一個。才子與點擊王都是「黃絲」人，兩者相加超過130歲，卻仍熱衷於窩裏鬥，看着二人吵鬧，真比一齣肥皂劇還好看。

才子說要告人，但火頭偏是由他先燃起。話說在3年前，他斷言美國總統特朗普必定連任成功；3個月前開始，更用具體百分比去說明特朗普能連任的機會，他說勝算該有90%；到開票前一天，還說勝算已提升至95%以上。到頭來，開票卻顯示出民主黨的拜登領先於特朗普。不過，特朗普尚未認輸，才子卻先於他而投降，承認自己預測錯了。但才子不自責眼光不濟，反倒諉過於人，說是點擊王拖累了特朗普，才使自己失算。

點擊王的另一外號叫「燈神」，意思是指他幾乎每次預測都出錯，他看好誰，誰就倒楣。燈神自知往績太差，故在今屆美國大選之前閃爍其詞，說不作預測，但他偏又按捺不住，在時評短片中，老是指預示拜登勝選的民調不可信，言詞間讓人人都能感受到他是看好特朗普的。

結果特朗普的得票率，跟才子與燈神的預測截然相反，才子嘴上不肯認栽，硬說是燈神「佗衰家」。但燈神也不是省油的燈，他聞言後老羞成怒，旋即在網上跟才子展開罵戰，斥對方是「人渣」。為增加攻擊對手的彈藥，燈神更讀出一封聲稱是寄自網友的信，信中揭露很多才子在外國留學時的糗事，至於這些事是真是假，就不得而知了。事情發展至此，才子與燈神已變成在互相人身攻擊，稍後更可能要對簿公堂。嗚呼！且看黃絲圈子，就連自己人也爭個你死我活，他們還說要帶領香港走上民主之路，豈不可笑？