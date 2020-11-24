廢官無能，害慘市民！本地第4波新冠肺炎疫情來勢洶洶，單日確診數字急升，忽然又爆出個「跳舞群組」，該群組擴散力驚人，累計逾130人賴嘢；老朽亦如夢初醒，乜原來「跳老舞」比落吧嗒兩杯更易攞一次性5,000個大洋津貼，而且唔使資產審查，呢個政府廢得嚟又幾有人情味喎，有時錢多人傻仲幾慷慨！

廢官防疫抗疫愈來愈似耍盲雞，所謂張弛有道就係搞成今日如此局面，禁聚令朝三暮四搞到市民、食肆無所適從，停學又停啲唔停啲，依家疫情失控加上冬季流感及上呼吸道感染來勢兇猛，強制檢疫又係得啖笑，因為啲職員都承認無法證實市民曾否去過14間指定跳舞場所，靠佢哋自行申報難免掛一漏萬！

最攞命嘅又何止「跳舞危害個肺」，仲有新增不明源頭個案愈來愈多，患者足迹遍及港九多區，職業分布廣泛，好明顯，確診數字應該冇咁快會下跌，專家亦警告社區已有廣泛嘅隱形傳播鏈，若不盡快收緊社交措施，疫情將持續爆發！而隨着下月即將到來嘅聖誕新年長假，係海外留學生返港高峰期，面對全球疫情反彈，廢官又有冇盡快設立指定檢疫酒店？一旦又以「牛棚困貓」方式檢疫，病毒流入社區，最後又出現「留學生群組」，都真可謂百花齊放賀牛年咯！

面對疫情急速惡化，港府精心炮製嘅「港星旅遊氣泡」急急叫停，話就話延期兩周，實際亦意味旅遊業短期內難以復甦，進一步打殘吊緊鹽水嘅航空業！經過咁多折騰，飛去星洲飲番碗肉骨茶，即使飲咗長命百二歲，老朽亦意興闌珊，情願去酒樓叫碟星洲炒米算咯！

面對呢個悲情城市，廢官冇嘢叻，最叻就係寫網誌自我感覺良好，廢噏不排除推出更嚴厲防疫措施，全力遏制疫情，令粵澳及內地當局對香港放心云云。老朽自求多福，一於馬照跑，舞不跳！