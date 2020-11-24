日本及南韓是美國遠東駐軍的重鎮，目的是要建構成一個在該區域內與台灣一起的防禦區，牽制北京及平壤的軍事部署，然而，駐日、駐韓美軍軍費問題在過去一年掀起爭論，至今美日、美韓仍然未能達成協議，不過基於防衞原則，美軍未有任何撤減軍力的動作。

日韓支付美軍駐當地軍費的談判遲遲未有共識，主要是受制於兩個問題。首先是美國總統特朗普向日韓提出大幅增加駐軍軍費，要求日方每年負擔80億美元駐日美軍費用，是原先預算總額約19億美元的4倍以上。這個龐大數字，與日本政府預算相距甚遠，實在難以嚥下，故推說12月由內閣會議敲定，建議用現行軍費簽訂為期一年的暫定協議，2022年度起再行談判。

南韓方面處理美國駐軍軍費也是膠着，消息指首爾政府同意增加約一成的軍費，至每年近10億美元。相比起特朗普向南韓獅子開大口的要求承擔50億美元，相差巨大，同樣也未達共識。

大額增加美軍駐日韓軍費未傾妥，還存在一個拖的原因，就是軍費談判可以延後到今年年底，即是美國大選之後才研商。日韓政府不會貿然認為特朗普會敗選，但相信之前開出大額增加軍費，只是競選連任的伎倆，如果特朗普連任，在日韓與美軍事協作共同目標下，即使是加軍費，也不應該加4至5倍，所以拖得就拖。

雖然至今美國仍未宣布拜登是否贏得大選，但白宮有機會換新主人，美軍駐日韓的軍費開支可以重新商談。美國前防長埃斯珀早前與南韓防長會面時強調，同意北韓的核武和彈道導彈發展嚴重威脅區內和全球的安全穩定，美國仍堅守維護南韓安全的承諾。這顯示南韓的軍事地位極其重要，與日本構成聯防系統也有價值，若因軍費承擔鬧翻，是無法彌補的損失，所以日韓承擔美國駐軍開支的討論再拖一下也沒有關係。