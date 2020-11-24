香港中文大學日前發生逾百人參加宣獨煽暴遊行，是《港區國安法》實施以來黑暴捲土重來的典型活動，警務處國家安全處接手處理，派出超過40名來自國安處、鑑證科及傳媒聯絡隊的警員進入中大校園搜證。筆者支持警方高調進入校園搜證，可以起到震懾作用，惟校方對保安問題應負上更大的責任，並建議校方檢討保安措施，避免同類事件再次發生。

黑暴勢力在《港區國安法》落實後沉寂了一段時間，社會貌似平靜，但黑暴勢力卻潛伏在各階層，事件反映校園成為「枉法之地」，威脅社會寧靜。中大校園宣獨煽暴活動中，一批身穿中大「畢業袍」、自稱為「應屆畢業生」者，以及一些穿着便服的黑暴分子，其中不少人戴上「V煞」面具，高呼反修例及港獨口號，齊唱「願榮光歸香港」的港獨「國歌」，把莊嚴的畢業儀式當作宣揚港獨、黑暴的政治舞台。

對逾萬名應屆畢業生而言，畢業儀式是人生中莊嚴神聖的時刻，但滋事分子的言行，已經嚴重傷害了大部分畢業生與親友的感情。黑暴分子明目張膽製造撕裂、宣揚港獨，已涉嫌違反國安法，警方必須嚴正執法，制止借大學校園煽獨縱暴，依法維護校園安寧，保障本港法治穩定。

去年在反修例暴亂中，多間大學成了主要戰場，中文大學更因暴徒的堵路縱火，危及公路安全，警員需到現場清場，卻面對黑暴頑抗。他們佔據橋樑，向交通要道投擲物品，朝警方投擲汽油彈，手持弓箭與警方對峙，把校園當作「戰場」。暴徒離開後，中大現場遍地武器、處處垃圾，昔日鳥語花香的中大山城如同一座死城。去年中大黑暴影響全港高校，港大、理大、城大、浸大相繼被黑暴闖入改作「兵工廠」，校園嚴重受損，烏煙瘴氣。

中文大學是去年黑暴的重要根據地之一，中大浩劫一周年之際，又有黑暴搞事，散播「港獨」思潮，社會必須高度警惕。現在香港出現一個奇怪的現象，就是《港區國安法》實施之下，港獨分子公然高呼港獨口號，揮舞港獨旗幟，警方就會立即拘捕，惟香港的大學校園，卻猶如法外之地，可張貼港獨文宣，播放港獨歌曲，隨便於校園內更換海報，視國安法如無物。這樣的荒謬情況是誰造成？正是議而不決的大學校方。現時大學管理層對校園「播獨」一事，不敢激濁揚清，不願擔責，既怕被外界指摘，又怕惹禍上身，這樣缺乏承擔的做法不禁令人失望。

大學管理層必須吸取教訓，檢視現時校政管理缺失，對校園內的違法播獨煽暴言行，嚴格執行校規校紀，更應因時制宜地訂立新的規章來嚴懲違紀違法行為。與此同時，大學應加強《基本法》、《港區國安法》的教育，確保學生明是非、行正道、守法紀。

大學校園不是法外之地，大學管理層、政府與警方對此須予以高度重視，採取適切的教育引導與懲戒措施，糾正歪風，保障學生免受「獨暴」毒害，不然就是大學管理層失職、政府塞責。