功夫茶：律政甩轆賠錢　官司輸趴折墮

智者離路而得道，愚者守道而失路。聰明嘅人唔會死牛一邊頸，唔通明知前面係屎坑或懸崖，仲唔識轉彎搵條更好嘅道路咩？而蠢鈍嘅人死守住一條道路，點可以通達而不迷失？之不過，現實中太多笨實之人！

呢，去年示威潮爆發，文宣周街貼，喺11月23日，食環署職員到港鐵粉嶺站外行人天橋清理連儂牆時，指一名姓呂嘅社工喺現場阻頭阻勢，唔畀清理，於是報警求助，呂因而被票控阻礙公職人員執行公務罪，但係佢否認控罪，經過審訊後，尋日喺粉嶺法院被裁定罪名不成立，兼得訟費。點解嗰位社工贏到彩霞滿天？而律政司就輸到樣衰趴街呢？

講出來食環署和律政司都要鬧！食環畀氹人踩，點知自己先踩晒蕉皮，跌到四腳朝天露晒底。事緣食環署一級衞生督察執勤時冇着制服，跟被告對話時又冇表明身份，更冇出示委任證，被告再三問佢係唔係承辦商，佢只答「我姓麥」，顯示佢故意隱瞞自己係公職人員。裁判官就話，雖然法庭明白當時社會暴力行為猖獗，理解麥擔心透露身份對自己不利。裁判官指本案嘅客觀事實係麥假冒外判人員，誤導被告相信佢係外判職員，所以判被告無罪。

嗱！裁判官更聲色俱厲指斥麥故意隱瞞自己係公職人員，而去指證被告，實在有違公義，斥佢行為嚴重不當，令被告墮入圈套要負上刑責；而律政司決定起訴時，究竟有冇睇過片段，諗清楚檢控合唔合理呢？依家裁判官噴到律政司一面屁，直斥係依賴唔光彩嘅證據，係濫用司法，令到司法蒙上污點！咁大嘅指控，如果我係律政司人員，喺庭上即場都想搵窿捐！

阿哥！一單咁簡單嘅案件，盡顯律政司檢控無能、粗疏，輸到趴街能怪誰？被告不但脫罪，更得訟費。甩轆賠錢事小，官司輸到顏面無存先至夠折墮！連一件案是否應該檢控都拿捏不準，理虧在先，不該檢控嘅就檢控，證據確鑿該速控嘅卻一味拖，好似惡貫滿盈一身係罪嘅漢奸黎更一再放生，盡顯律政司職不稱位，彰彰明甚。

人稱「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，甫上任就醜聞纏身，在位檢控甩轆多如天上繁星，好似寫錯聆訊日期、檢控書寫錯被告名字、檢控輕率求其，不乏小學雞嘅錯誤，咁嘅水平，有乜辦法唔畀人兜口兜面媽叉係「垃×圾」吖！呢，早前美國一個2019全球法律和秩序指數排名，香港由前一年全球排名第5跌至全球排82名，有個咁烏瀡瀡跌趴街嘅司底驊在，司法不公，正義難存，香港仲有排沉淪！