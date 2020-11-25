世界視線：權力交接已啟動　選舉人團成關鍵

隨着美國密歇根州檢票委員會日前正式認證民主黨候選人拜登勝出，全取該州16張選舉人票，同時總務管理局（GSA）局長墨菲宣布，已向拜登團隊確認，可正式展開總統權力交接工作，特朗普團隊則仍然死撐，強調司法訴訟仍然繼續進行。

就在墨菲作出上述宣布的同時，特朗普在社交網站發文，感謝墨菲對國家的奉獻和忠誠，並稱她受到威脅和騷擾，重申將把選舉官司進行到底。

官方的交接程序已經展開，而特朗普的選舉官司，進行得並不順利，在多州均被駁回。如今人們最擔心的是，當特氏用盡所有司法救濟手段後，會否圖窮匕現、鋌而走險，藉號召選舉人團把票投給自己，成就終極的「逆轉勝」？

眾所周知，美國總統大選並非實行一人一票直選，而是全美國50個州加上華盛頓特區的538名選舉人投票出來，法律規定，各州選舉人數目跟參、眾兩院總數一致，並由各州議會決定如何選出選舉人。按照慣例，各州在大選中實行「贏者全拿」制度，選舉人將根據該州普選結果投給勝出候選人，故密州檢票委員會宣布拜登勝選，即使該州州議會由共和黨人控制，也必須把16張選舉人票，悉數投給拜登。之後一切都按程序行禮如儀，12月14日選舉人團投票，明年1月6日新一屆國會參議院、眾議院舉行聯席會議，進行開票並正式確認官方當選人。

當然，事情也有例外。上屆大選中各州就出現所謂「失信選舉人」，投票給該州落選一方，這是否意味着特氏有機可乘？必須注意的是，上屆「失信選舉人」主要是以行動控訴希拉妮普選票勝出但卻無法入主白宮，而今屆特朗普得票仍無法超越對手；更何況上屆選舉人跑票並未影響實際結果，今屆共和黨籍選舉人要為特氏保駕護航，卻明顯違反選民意願，在政治倫理上，完全說不過去。

儘管特氏挑動選舉人團「起義」的圖謀難以實現，但今屆大選將美式民主制度的弊端充分暴露，對世界的所謂垂範意義已蕩然無存。