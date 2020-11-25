正論：不夜之城淪死市　無能政府未知恥

因應新冠肺炎第4波疫情惡化，政府收緊防疫措施，周四起，酒吧、浴室、派對房間及夜店等場所又要暫時關閉，並禁止現場表演及跳舞活動。這些措施沒有新意，政府故技重施，先放寬後收緊，總之一有風吹草動就找夜場開刀，業界只能嘆肉隨砧板上。

香港有東方之珠美譽，夜景醉人，夜夜笙歌，如今趕絕夜場，不夜之城淪為死市，華燈初上，轉頭又烏燈黑火。夜店酒吧再次成為代罪羔羊，若果不知底蘊，見到政府重手對付夜場，還以為是這次第4波疫情源頭或重災區，但事實卻並非如此，有證據指繼第3波之後，豁免檢疫人士特別是領館人員，極有機會是第4波源頭之一，還有酒店宅度假，亦有播毒群組。而且今次爆發的跳舞群組，累計超過180人染疫，成為最大染疫群組，與酒吧沒有直接關係，政府一刀切，酒吧業無辜又被開刀，今年內正常營業的時間有幾多？難怪業界預計年底將會有酒吧大量結業，實在沒法捱得住。

政府抗疫不力，後知後覺，而且政策離地。就以最近流行的宅度假，從來缺乏監管，亦沒有關注實際狀況，到出了事便把責任推給酒店，要求設下入住人數上限，並將檢疫人士和非檢疫人士分隔，檢疫人士不可以離開房間，亦不可以有訪客探訪。業界指因人手及私隱權利所限，這些限制難以百分百執行，難道派人24小時看守每一個房間，檢查進出者，向房客查家宅，又或者在檢疫人士房間貼上封條？

本報日前指出政府防疫4大漏洞，致令第4波疫情爆發，官員沒有好好檢討，反而把責任推卸，除了商戶被開刀，亦暗示市民出外遊玩導致疫情加劇。食衞局局長陳肇始呼籲市民減少外出及聚會，亦叫全港僱主安排員工在家工作。問題是，政府是全港最大僱主，為何不以身作則，帶頭在家工作？

特區政府內部各自為政，缺乏協調，陳肇始周日回應政府將會發放5,000元染疫津貼的消息，指有需要人士在檢測後確診，即可獲得，不需要審查資產，勞福局局長羅致光翌日公布出台政策，卻設下重重限制，有病假的長工沒有資格申請，兩個局長說話不同，政府變成自打嘴巴。

特首林鄭月娥昨日解釋，指陳「太好人」而盡量解答記者問題，但又未必掌握勞福局正制訂的內容，「死撐」無誤導市民，並指政務司司長張建宗之前已在網誌提及為確診者提供一筆過津貼。林鄭貌似為陳肇始解圍，實際卻是責備陳未做好功課便公開發言。雖然陳肇始辦事能力有目共睹，但寧給人知，莫給人見，特區政府真的差到一個極點，局長被特首公然「照肺」，以後顏面何存？不過，若果特區廢官知道恥辱，很多都早應該問責自動自覺下台，適時離場，便不用如此丟架了。

廢官一日在位，離地政策便層出不窮。5,000元派給基層確診者，杯水車薪，酒吧業幾乎每隔一兩個月便要關門，或者早早熄燈，要派多少錢才能補償其損失？政府添煩添亂，無錢的基層憂生計，就算有錢人，想找地方消遣亦無門，無論窮富，都深嘆「歡樂時光」難尋。