神州觀察：兩種歪風如痼疾　久治不愈成禍害

形式主義和官僚主義是從中共革命時期就已存在的兩種歪風，毛澤東就曾形象地將之比作泥塑的神像，說它是一聲不響、二目無光、三餐不食、四肢無力、五官不正、六親無靠、七竅不通、八面威風、久坐不動、十分無用，號召全黨改掉這個毛病。此後歷屆中央領導人也都作出過類似呼籲與努力，然而形式主義和官僚主義卻像痼疾，至今亦無法有效遏止，甚至愈演愈烈，成為一種常見病、多發病，久治不愈，禍害深遠。

中紀委國家監委日前通報指，今年1至10月全國查處違反中央8項規定精神問題逾10萬宗，處理超過15萬人，單是10月就有9千多宗，並對一萬多人作出處分，當中查處最多的則是形式主義和官僚主義，佔比過半；其中又以履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不作為、亂作為，嚴重影響高質量發展的問題最為突出。翻查過往數據，自中央提出8項規定以來，每年查處相關問題更有節節飆升之勢，從幾千宗、幾萬宗再到10幾萬宗不一而足，前年更有20多萬宗，可謂源源不絕。

顧名思義，形式主義是指片面追求形式而忽視內容，結果是只會做表面文章，導致出現不務實效、勞民傷財等問題。像近日湖北廣水一名94歲老人辦理社保卡的遭遇就是典型的例子，涉事中國農業銀行廣水市支行的做法被斥如同虐老，原因出在哪裏？不是服務經濟社會發展中的「不作為」、「亂作為」又是甚麽？至於各地層出不窮的「形象工程」亂象，更加屬於該範疇問題，及更具代表性。

官僚主義則更好理解，譬如不關心群眾利益，有訴求總是推諉敷衍，不做調查研究、拍腦袋決策，或高高在上只識發號施令的「官老爺」作風皆屬此列。福建三明市近日有老農民慘被倒塌古樹壓死，惟該樹已枯死多年，且屬國家三級保護古樹，村委會去年已向林業部門反映，卻一直不獲理會，倒是搞出人命後，當局即刻開始做事，何其虛偽麻木；遼寧盤錦有民眾家中自來水竟可用火點燃，情況持續數年亦未解決，自來水公司更稱水質沒問題，官僚得實在可以。

正如當局指出，官僚主義容易引發形式主義，形式主義又會助長官僚主義，其存在已嚴重影響黨政建設、路線方針政策的貫徹落實，貽害改革開放和現代化建設大業，必須堅決克服。當局為此亦沒少追根溯源尋求解決之道，譬如怎樣提高黨員幹部的思想政治素質，如何讓他們身體力行做表率，及如何加強權力監督、健全制度體系等；很顯然，這些方面做得並不理想，否則問題也不會成為長期困擾，尾大不掉，只是當局又有甚麽更好的辦法解決問題？