不知道為甚麼特區政府不願推行全民強制檢測。是政府的高官們不相信全民檢測的效用？但內地已明顯地行之有效，即使英國等，個別城市亦全城推行全民檢測，面對國內外經驗，為甚麼香港高官們視而不見呢？是政府高官不敢推行，怕社會一些群眾反對。觸及既得到益，任何政策都會受到抗拒、反對。社會隔離的政策亦是如此，但政府也一樣強制推行。理由是政府維護的是社會整體利益，不應為少數既得利益的反對而放棄社會責任，更何況社會支持政府政策的還在多數。

以全民強制檢測而言，一是上次自願檢測有近200萬人參加。新冠肺炎疫情加重，強制之下，願意參加的人應該更多。上次檢測的，今次亦需重檢。這便有至少二三百萬人參加了。

二是政府要考慮怎樣盡快抑制疫情，以達「清零」的目標。這屬緊急時刻的緊急政策，政府有法律授予的權力和政治責任去推行，不推行不可能推諉社會有反對。這樣屬推卸責任、失職。

一些所謂專家反對，說是成效不高，卻以檢測找到確診人數來作標準，也辯說無病毒者佔多數，檢測他們是浪費。這是完全違反流行病學公共衞生的原則。

新冠疫病是傳染性強，一時少數，可迅即傳播擴大。而檢測的成效標準，不是簡單的以確診百分比為目標，而是檢測人數佔全體人口的比例。背後的原則是盡能力不讓社區出現帶病毒者漏網，導致失控傳播。按這些所謂專家的說法，莫非讓確診者在數目達到高比例時才進行全民檢測，這是怎樣的邏輯思維和道理呢？政府若採納這個理由，這個政府的道德與智慧令人懷疑！

抗拒全民強制檢測，可能實際的原因是政府高官不願跟隨內地成功防疫治疫之道。政治上抗拒內地，便在防疫方面也要故意另闢方法，以示不同，卻不管市民大眾的生命安危，和香港的經濟民生。明知內地澳門有成功方法，還故意抗拒，堅持不作全民強制檢測。還有像羅致光之流，弄出恩恤津貼把戲來補貼少數確診者，把防疫治疫的工作重心轉變為政府公關，浪費公帑，不全力迅速抑止疫情擴散，把責任歸咎民眾，更在社會裏製造矛盾分歧。

香港疫情與經濟民生正處於危急之秋，特區政府還是拖拖拉拉，他們的政治目的是甚麼呢？若疫情失控，誰會負責呢？又怎樣負責呢？高官們還不是施施然拿了薪酬去退休享福？

疫情不受控，經濟民生都會大受損害，拖得愈久，傷害愈大愈難恢復。