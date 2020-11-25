樹有根，水有源。香港回歸後，反對派盛產走狗漢奸，實非偶然，實與中國現代史的百年滄桑，和香港被英夷殖民地化約150年有根深水淵之關係。

近讀已故作家張文達30多年前寫的文章感觸良多。張先生說，少年時代開始不久，盧溝橋的炮聲打響了，終於使全民族奮起抗戰。南北漢奸如雲，群魔亂舞，連曾經寫下「慷慨歌燕市，從容作楚囚。引刀成一快，不負少年頭」詩篇的汪精衛也賣國求榮，遺臭萬年。汪的《雙照樓集》可比鄭孝胥《海藏樓集》，但沒有人敢把這兩名「詩人」請入中國文學史之林。道理十分簡單，個人可以不要臉，國家民族可是要臉的。

古往今來，都有人替秦檜翻案，但沒有人敢把西湖岳王廟裏秦檜夫婦和兩名爪牙（南宋四人幫）跪着的鐵像扶立起來，並鑄兩尊岳飛、岳雲的鐵像跪在他們面前。如果真有那樣的事，那麼，八國聯軍再打進來，我就只能一個屁不放。幸而這樣的事沒有發生，但我寫「幸而」兩個字時，感到重若千鈞。

張先生感到重若千鈞「幸而」沒有發生的事，香港回歸後逐漸發生了。沒有人估計到在「一國兩制、港人治港、高度自治」下，香港的土壤有那麼厲害的產生美英走狗漢奸的力量。這方面土質之惡劣勝過抗戰時期的中國內地，勝過千載而下的南宋時期。

回歸後，香港沒有「去殖民地化」，還要保護和加強英夷奴化管治的種種做法。抗戰時期、南宋時期，汪精衛之流、秦檜之流賣國求榮，充當漢奸，但他們以及整個社會氛圍還不敢叫囂「愛國有罪」，不敢叫囂「為日本而戰」、「為金而戰」。然而，香港漢奸在無恥與囂張上超過先「奸」多矣！他們一再狂叫「為美國而戰」。香港的反對派墮落成美英走狗，是毫不奇怪的。如果說汪精衛的墮落有一定的複雜性，那麼香港反對派的墮落就是簡單明瞭的。這些人大致上飽受英夷美夷教育，甘當西方政治買辦，仇共反華，輕蔑中國歷史文化和中華民族，以幫美英反華反共為榮，大撈好處。