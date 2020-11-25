香港回歸23年，英國殖民思維仍陰魂不散，每隔半年就發表所謂的香港報告說三道四。在日前發表的最新一份報告，英方例牌質疑中方違反《中英聯合聲明》和「一國兩制」，更批評在港實施《港區國安法》和DQ反對派議員等。看來英國政客不僅多管閒事，且精神錯亂，以為香港仍是大不列顛殖民地。

時移世易，英國早已不是「日不落帝國」，《中英聯合聲明》也早已完成歷史使命，英國人既沒有權力也沒有能力干預香港事務。更何況，英國侵佔和管治香港的歷史並不光彩，他們愈是說三道四，愈顯得虛偽醜陋。正如有人所說，英國佔領香港以謊言開始，又以謊言結束，直至現在有些英國政客仍對香港事務指手畫腳，只能自暴其醜。末代港督彭定康正是當中的人辦，每當看見他在鏡頭前慷慨激昂，總是令人反胃。海盜就是海盜，扮甚麼紳士！

最可笑的是，英國除了干預香港事務，還企圖在亞太地區攪局。首相約翰遜日前向國會聲稱，未來4年將增加165億英鎊軍費，為冷戰結束以來最大規模，除了成立國家網絡部隊和新的太空司令部，還將派遣航母伊利沙伯女王號到地中海、印度洋和東亞。與此同時，英國智庫也發表報告，指英國脫歐後應將外交政策傾斜到印太地區，投入更多軍事、金融和外交資源，制衡中國日益嚴重的威脅云云。

人貴有自知之明，英國到底有多少斤両，他們自己最清楚，何必裝腔作勢？一場新冠肺炎疫情就搞得焦頭爛額，英國何德何能制衡中國？畢竟今時不同往日，英國的國力日益衰落，與「日不落帝國」時代已不可同日而語，目前充其量只能算是二、三流國家，憑手上那幾艘軍艦就想在亞太地區耀武揚威，不是笑話嗎？算了吧，獻醜不如藏拙，英國與其蚍蜉撼樹，不如想想如何收拾脫歐後的殘局，如何挽救日益衰落的國運。