昨日新增約80宗新冠肺炎確診個案，是第4波疫情以來單日新高，累計病例突破5,000多宗。病毒一視同仁，不管你富或貧，最新最嚴重最高紀錄的跳舞群組，超過180人，內裏滿是名媛，而公布地址不乏數千萬元豪宅，網民看見都「嘩嘩聲」，羨慕有些人年紀輕輕就可以入住連名字都像帝王居所的寓所，據聞4名超級富豪的太太都染疫，會否牽連更加多上流社會，那就要待下回分解。

有一樣可以肯定的就是，這些名媛或豪宅戶都沒有資格領取政府為確診患者提供的5,000元津貼，當局公布只有基層員工住院手停口停，收入受影響才合資格，按職業富豪太太是家庭主婦吧，對不起你們被歧視，和退休人士、學生及有病假的長工都被拒諸門外，都不可能申領這個「恩恤津貼」。政府因此被斥「離地」，失業者竟然沒有資格領津貼，而打工仔中招隔離14日就算可獲有薪病假，根據勞工法例也不是全薪，那算不算收入受影響？

而這個政府除了慣性行政失當，連基本中文運用也不當，網民嘲諷「通常死咗人先叫恩恤」，政府等於「咒人死」，若果真的染疫死亡，是否會獲多於5,000元「恩恤再恩恤」津貼？亦有人開玩笑說，中疫如中獎，一家4口染疫可獲二萬元，而且中完可以再中，是否鼓勵染疫？

其實要連續多次染疫，在中國境內也不容易，兩岸4地內地、台灣及澳門老早控制疫情，只有香港疫情反覆惡化，港人想往以上地方也要檢疫隔離，被迫乖乖留下來讓政府給我們恩恤大獎。

無能政府一直無間斷送「大禮」給市民，而且樂此不疲，除了停不了的疫潮，還有源源不絕輸入的假難民治安毒瘤，更加用公帑找數去養他們，可是假難民不會說多謝，反而市民「收禮」要講「多謝晒！」悲哀的香港人，唉！