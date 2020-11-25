香港正面對前所未見來勢凌厲的新冠肺炎疫情之際，特區政府近日卻表現得進退失據，頻頻出錯。不知是因為缺乏領導能力，不敢敲定決策，還是遇事猶豫不決，畏首畏尾，令市民信心盡失。看來市民再難期望特區政府有能力解決疫情問題，起碼要等一年有多後政府換屆才可能走出困境。

以近日特區政府宣布，為本地確診患者提供一次性津貼，藉此鼓勵市民接受檢測為例，初時只是宣布凡是確診患者派發5,000元津貼。消息一經發放，全港嘩然，有意見擔心有關安排會帶來道德風險，也有批評是鼓勵市民染病，或鼓勵弄虛作假。有人詢問政府為何要把賞罰倒過來，不是應鼓勵市民避開受到感染場合，檢測結果呈陰性的應獎勵，呈陽性的要受處罰嗎？更有人開玩笑問，跳舞群組的阿太有沒有資格？

後來勞工及福利局局長羅致光才出來交代細則，說明津貼只限在本地染疫而需要在醫管局轄下醫院接受治療的基層本港居民，有意申請者需要向醫務社工提出，申請人毋須接受經濟審查，但必須聲明因留院治療而導致收入減少。申請者必須為被僱者或自僱者，如的士司機，而且不享有有薪病假。

可以了解，政府5,000元津貼原意本是為鼓勵患者接受檢測，讓他們不會因確診不能上班而逃避，以免基層人士染疫後手停口停。政策被轟鼓勵市民染病，當然是極端言論，相信沒有人會為拿區區5,000元去冒險染病，但原先設計政策時，這個漏洞應該一早看出。特首推說是食衞局局長陳肇始未清楚其他政策局的推行細節，便放出消息，我認為只是推卸責任。怎可能政府內部還未敲定細則的政策，便任由與會者隨便發放？

另外，特區政府最新推出「安心出行」流動應用程式是否成功，我也感到懷疑。特區政府表示反應理想，主要是指政府的建築和設施嗎？他們作為政府部門，當然不能拒絕。政府表示稍後由食衞局就一些指定處所，包括餐廳等，要求他們裝設二維碼，做法等於需要為顧客量度體溫等防疫要求，但如果推行，便是強迫而非自願。顧客方面，當局希望先以鼓勵及自願，但如果發覺有需要，稍後可以加強，要求進出指定處所的市民，要用「安心出行」作記錄，那又變了帶強迫性。我看特區政府對「安心出行」的作用依然模糊不清。「安心出行」擺明是內地推出健康碼的翻版，不過是倒轉過來，取消作用最重要的大數據庫，不強制，不追蹤，不禁止健康紀錄有懷疑者進入群眾聚集場所，名義上是尊重市民的私隱，實際上卻把分隔健康不合格者的實質效用取消。