本港疫情再次失控式大爆發，早前才稍稍平息的利好形勢消失殆盡，港府繼續避事不作為，一味「擠牙膏式」防疫，別說第4波沒完沒了，第5、6、7波一樣會輪番而至，香港只能永遠沉淪。顯而易見，倣效內地推出全民強制檢測，揪出社區內所有隱形患者，將疫症清零，香港才能重出生天。

很可惜，林鄭至今畏首畏尾，不予考慮，撇除其內心是否不信任內地那一套的陰謀論不談，最大原因還是害怕反對聲音，害怕市民在無良政客及黑醫護團體煽動下暴亂再生。但繼續拖拉下去，別說經濟不保，人命損失才是最不堪設想。作為特區最高領導人，施政到底是為了整個香港着想，還是為了無良政客及黑醫護團體利益着想，孰輕孰重不是很清楚嗎？到底還要拖甚麼？

為反而反的政客毋須理會，最大阻力是那些以專業作為包裝，實質只想維護一己私利、逢中必反的醫護人員。

9月初中央派員為全港市民提供檢測服務，當時他們已經百般唱衰，不是說取樣會捅穿鼻，就是說DNA送中，極盡危言聳聽之能事。而本港刁民愚民不經大腦思考全盤接收，導致檢測成效差強人意。更有甚者，有醫生竟無視內地清零的事實，反指全民檢測能有效控制疫情「沒有科學根據」，盲反到如此地步，真是予欲無言。

說穿了，黑醫護盲反固然出於反中本性，但他們不敢宣諸於口的深層原因，乃是一旦推行全民強制檢測，本地私營檢測機構「食唔落」700多萬人的檢測規模，這筆錢必然流給內地檢測機構，累他們見財化水。現時港府在多個社區中心提供檢測服務，提供服務的正是本地私營檢測機構，結果每天都要派籌截龍，引起鼓譟，足證「食唔落」並非虛言。一個「錢」字，才是黑醫護大力反對全民強制檢測的原因，這些人除了錢，心中可有人命考慮？希波克拉底誓詞拋到哪裏去了？