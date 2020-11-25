經過今次美國總統大選，很多人認為民意調查不再可信，是耶非耶？其中可議者甚多。

在總統選舉日之前的4、5天，美國眾議院議長佩洛西老神在在，告訴你無論選舉當天的投票結果如何，民主黨總統候選人拜登也能穩勝。她的意思大概是說，只要加上在選舉日之前寄出的選票，拜登的總票數一定可以超越現任總統特朗普。

從如今的選舉結果看來，佩洛西大抵所言非虛，她在選舉前就敢將結果判死，如果不是有可靠的民調在手，又能靠甚麼？

香港時間11月4日中午，美國大選的點票工作風風火火，幾乎所有民意搖擺的州份，特朗普的得票都領先於拜登。但拜登突然出現，告訴選民只要耐心等待，一定可以迎來好消息。果不其然，到香港時間翌日，我們一覺醒來，拜登的得票已全面反勝對手。

佩洛西和拜登的個性跟特朗普不同，特朗普慣於輕言妄談，講錯100樣事情也不會引以為恥。但兩位民主黨老人素來謹慎，偏偏今次卻敢在事前把話說滿。他們當然是有所恃，而可恃者除了民意調查之外，不可能再有別的。

何止佩洛西和拜登，本欄曾說，就連中國的情報機關，恐怕老早也能從各項調查中，推斷出特朗普連任無望，否則不會以對待過街老鼠般的態度，去對待特朗普和美國現任國務卿蓬佩奧。

民主黨和北京都不必待至開出點票結果，幾乎已能確定是次選舉鹿死誰手，我相信，他們都是依靠美國的民調。只不過民調機構五花八門，龍蛇混雜，我們這些肉眼凡胎之人不懂辨別精粗，才會被各式數據惑弄得團團亂轉。但民主黨和中南海都有高人，懂得分辨哪個民調機構可取，哪項數據可用，事前便能心中有數。所以，不能說民調都沒用，且看你是否會用而已。