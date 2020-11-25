今屆區議會亂象叢生，18區區議會入面有17區由民主派主導。現屆區議會運作都接近一年，負面新聞不絕如縷，除了撐暴仇警，更有不少區議員涉嫌違法被拘捕，據不完全統計，本屆區議會已有最少63名區議員因各種犯罪行為被拘捕，其中包括多位區議會嘅主席或副主席；而且亦曾多次被指涉嫌觸犯《港區國安法》，散播仇視中央、特區政府、警察等言論，危害國家安全、破壞香港社會穩定。

種種迹象都反映區議會已變質變味，民生放一邊，把抗爭帶入區議會。現時區議會同政府嘅關係愈來愈差，粗略估計各區民政事務專員至少46次拉隊離場，而由17區民主派區議會正副主席同離島民主派區議員組成嘅「18區民主派聯絡會議」，就話至少有89次離場紀錄添！

區議會嘅職能已經過度政治化，完全不把地區工作做好。好似撥款方面，凡有關中央嘅節日活動如10‧1、7‧1活動或與警方相關嘅活動，一係大削金額，一係撥款歸零。更甚者，亦有區議會通過動議，唔再撥款畀政府委任嘅地區團體，以免撥款流入建制陣營嘅口袋！至於民政事務總署亦以疫情為由，扣減區議會逾1,300萬元嘅撥款，到頭來區議會就報復性削減與民政處相關嘅撥款。彼此意氣用事，完全不以地區民眾福祉為考量，你話地方嘅政事民生又點會做得好？

最近有因涉嫌濫報開支而被捕嘅區議員，被搜出大量仿製武器，涉破壞香港社會穩定，是否涉及危害國家安全，相信要國安執法人員進一步調查。民政事務局局長徐英偉，形容區議會好似遊樂場，要守規則先玩得開心！實情班黃絲區議員當佢廢噏！今屆區議員明顯違背參選時喺提名表格嘅聲明：擁護《基本法》和效忠特區政府！徐英偉依家應睇到區議會冇可能係遊樂場，根本係鬥獸場，佢如果唔係馴獸師，恐怕呆不下去！