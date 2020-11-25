香港不少人對六四事件有一份情意結，對當年的學運領袖亦特別多一份寬容，不過，時間會證明對錯，歲月終會沖刷假象，或洗刷被錯誤打上的印記！當年學運領袖王丹是比較多故事又至今還活躍的一人。不過，近年王丹真的不像當年聲稱願為共和國改革獻身的青年，被質疑愈來愈像獨裁者的應聲蟲。

例證一，近日台灣當局不延續中天新聞台的牌照，王丹竟在網上歡呼兼恭喜，公道一點引述王丹全部言論，他說：「聽聞中天換照被拒，為台灣感到高興。一個社會的民主質量，很大程度上受到媒體表現的影響。而媒體只是4權之一，不能肆無忌憚，必須受到行政、立法和司法的制衡。制裁不合格媒體，不是對言論自由的破壞，這恰恰是對言論自由的保護。再次恭喜台灣。」即使不是傳媒人，看到上述似是而非的謬論，也會心裏打個突吧！

媒體不能肆無忌憚，必須受到3權制衡，若把制衡換成統轄或指揮，這不是獨裁者理論是甚麼？而上一句，一個社會的民主質量，很大程度上受到媒體表現影響，對，這就是媒體監察政權、貪污及拳打權貴的重要功能，但若政權受不了這些監察，而動用行政權一下「喀嚓」，這就是「民主質量」？作為昔日學運兼民運領袖，王丹不為新聞自由呼救，不為媒體遭到強權打壓而揚聲，反而為蔡英文獨裁政權拍掌，甚至歡天喜地恭喜台灣，怎不令人錯愕！

例證二，王丹近日與被指為異議畫家的巴丟草有一宗官司，事緣後者畫了一幅政治諷刺畫，模仿青年孤身攔下一串坦克的六四事件經典照，畫作卻是王丹為坦克上的特朗普旗幟打氣，畫家以此譏諷王丹變成獨裁者的啦啦隊，支持獨裁霸道、不民主、不尊重他人的競選連任失敗的特氏，王丹在網上遂與對方箭來劍往。王丹初心何在？其獨裁者應聲蟲形象似已非一家之見！