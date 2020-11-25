於上周，政府開放「安心出行」流動應用程式予市民下載，藉以讓大眾有效記錄日常出行，有助追蹤社區感染途徑。然而，要使計劃取得成功，就必須有廣泛覆蓋和高度參與，否則最終只會令其淪為「唔湯唔水」的措施。

有些境外地區在疫情爆發之初，已推出流動應用程式追蹤群眾的出行資訊，而且範圍可謂相當全面。以新西蘭為例，當地衞生部門規定每一個場地處所的負責人，包括店舖、食肆、健身室、學校或交通工具等，皆需提供二維碼作為特定程式掃描之用，或利用紙筆記錄停留人士的聯絡方法。

顯然，香港最失策之處，就是沒有硬性規定所有場地，皆需提供二維碼予進出的市民使用。現時，雖然約有一萬多個公私場所參與計劃，但覆蓋性只能說差強人意。若然市民真希望存有完整的出行紀錄，相信也不能依賴「安心出行」所保存的資料。不過，至少流動應用程式能夠提升市民記錄出行的意識，或更能留意所經的場地，對於防疫來說亦算有一定幫助。

「安心出行」亦有另外一大問題，就是在境外無法下載程式。有朋友曾告訴我，他準備回港而又希望預先熟習相關軟件，但無奈卻未能從網上成功下載。即使回港後，又因電話程式帳戶非為本地註冊，最終無法使用「安心出行」。簡單來說，應該就是當局將程式放上相關平台時，設置只限於香港境內用戶，才會出現如此尷尬的情況。就此，資訊部門應研究如何改善，以讓更多市民能夠暢順地使用程式。

另外，當局不妨考慮增強程式在交通工具上的覆蓋性。想深一層，公交系統應是相對高危地方，一方面港鐵或巴士車廂是密閉空間，另一方面乘客間難以保持足夠距離。當局可鼓勵在車站或車廂內的不同位置，張貼足夠數量二維碼，讓用戶仔細地記錄乘搭班次及就座位置。當數據量足夠大時，就更容易追蹤感染者行蹤，以及辨別曾身處於附近的接觸者。

當然，正如疫情爆發以來，每當政府推出防疫措施，大部分情況均會有人以政治原因唱反調，而今次也不例外。部分政界人士直言，應用程式可能會引發私隱問題，有機會讓出行紀錄交予非衞生部門人員，故不會鼓勵市民下載及使用。

對於個人資料保護，我相信當局能夠重視相關法例及精神。創科局亦表示，應用程式資料保存在手機內，亦只會在用戶確診新冠肺炎後，才可利用授權將訊息發送至衞生部門人員。一般情況下，外界難以讀取已儲存資料，故私隱外洩機會相當之低。

不過，政府在「安心出行」應用程式宣導上，驟眼看來相當不夠，既沒有向市民強調參與計劃的重要性，又沒有反覆交代保護私隱的安排。當局更在某次訪問中，指出沒有使用人數的具體目標，甚至說只有一個人下載也會對疫情有幫助，不免令人懷疑其執行能力，亦會令人相當氣餒。