產評：疫下股飆錢作怪　最後瘋狂後滅亡

雖然第四季以來，全球正爆發新一波新冠肺炎疫情，但環球股市好像已有「抗體」，紛紛「疫」市破頂，與經濟蕭條形成強烈對比。究其原因，就是各大央行瘋狂印銀紙救市，加上不少民眾「宅在家」，「錢作怪」下資金喪炒，貪婪之巨已令資產泡沫白熱化。只要當市場發現經濟實況與預期存在重大落差，白宮易主亦未能為中美之爭帶來轉機，眼前股市的非理性亢奮只怕最終淪為「上帝要其滅亡，必先使其瘋狂」的回憶！

環顧全球股市，美股道指本周突破3萬點大關，港股恒指9個月來首次重越27,000點，南韓、印度、台灣等股市更創歷史新高，帶動MSCI世界指數11月以來已累升近14%，氣氛熱鬧。可全球經濟備受疫情衝擊，第四季復甦期望已落空，資金炒的是疫苗、賭的是病毒不變種，疊加美國大選結果趨明朗，拜登政府會委任主張放水的「鴿派」財金官員，如此畫面足令投資者不亦樂乎。

問題是，全球新一波疫情不斷惡化，即使12月首批疫苗面世，亦不見得能立即滿足全球應用，就算是最樂觀的估計，也是明年下半年在廣泛先進經濟體施打，窮國最少要等到2022年，遠水豈能救近火？再講，新冠疫苗屬嶄新產品，實際效能如何至今尚無實際例證。市場目前瘋炒，更多與流動性氾濫有關，加上年底前基金要準備交「全年成績表」，在這艱難時刻，業界無謂唱淡阻人搵食，一同推高是默契！

再看全球第一大經濟體美國，盛傳拜登已選定財長人選，但民主黨能否取得參眾兩院控制權要到明年1月才有分曉，目前是參議院極大機會落在共和黨手中。更令人擔心的是，總統特朗普正不斷設「坑」給拜登，包括簽署行政命令制裁31家中企，並向聯儲局收回約4,550億美元，置於需要國會批准才能動用的「普通基金」，不排除在其離任前，諸如此類的爛攤子陸續有來。

至於中美關係，盛傳拜登正與盟友密斟聯手抗華，怎也看不出博弈會因白宮易主而改變，反而當美國重拾多邊主義路線，中國所面對的反對勢力更大，「雙循環」經濟戰略不無受挑戰。

環顧全球，無論從國際形勢、經濟景氣及企業盈利前景來看，實在見不到身處的末季和明年首季能為市場帶來多大驚喜。相反，在財政赤字與債務不斷膨脹下，全球政府、企業及消費者須面對「財政懸崖」，年關過不了的話，政府可陷停擺、企業倒閉與工人失業，眨眼可成潮，聖誕鐘隨時變成全球攬炒的喪鐘！