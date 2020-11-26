功夫茶：審計報告盡數臭　部門衰嘢多籮籮

罄南山之竹，書罪未窮；決東海之波，流惡難盡。成語「罄竹難書」，意思係用盡所有竹簡都寫唔晒。呢句話形容特區廢官罪狀，貼切不過。淨係睇每次審計署報告，數盡各個部門的糊塗帳，功夫茶發現，一日真係寫唔晒。

嗱，好似尋日新鮮出爐嘅審計報告點名批評民政事務總署，同本月中發生嘅油麻地奪命大火，原來最少有九年轇轕。事件中起火唐樓係「三無大廈」，即係冇法團或任何形式嘅居民組織，亦冇請物業管理公司，咁梗係管理好易出問題，一有事死得人多。民政總署自2011年開始推出針對三無大廈嘅「大廈管理專業顧問服務計劃」同埋「居民聯絡大使計劃」，協助業主成立法團，審計署報告踢爆有關支援計劃成功率低，5,255幢三無大廈，有關計劃嘅承辦商接觸了3,820幢，只係協助了536幢大廈成立法團或恢復法團運作，成功率計起來得嗰14%，咁羞家，點見得人？最離譜係事關重大，竟然無文件備存，記錄承辦商喺執行職務時遇到嘅困難，想改善都冇得參考。另外，推廣管理大廈同監察機制方面，都屬偏低水平，民政總署做嘢咁hea，隨時又爆第二單奪命大火，邊度搵命賠畀人？

三無大廈亦有日久失修嘅問題，屋宇署喺2012年起實施強制驗樓計劃，但被審計署篤爆進度緩慢，強制驗樓計劃涵蓋18,066幢樓宇，截至今年4月，仲有12,000幢未收到強制驗樓嘅法定通知，若根據屋宇署每年揀選600幢樓宇嘅目標發出所有通知，需要最少20年，即係要等到2040年，吹脹！屋宇署慢條斯理，向違反規定嘅人士發出警告信，竟然拖足6.5年，檢控工作嚴重延誤，好似死人冧樓都唔關佢哋事咁款，總之自己出糧準時就得，呢啲係公僕喎！

垃圾，真係大堆垃圾，講嘅係海事處自從2005年起將海上垃圾清理工作全面外判，但係大家有眼見，海面漂浮廢物情況幾嚴重，審計署發現海事處未有核實垃圾收集量係咪準確。例如環保署記錄嘅承辦商都市固體廢物處置量有約2.5萬公噸，但承辦商提供予海事處嘅報告就話大約12.6萬公噸，相差10.1萬公噸，海事處係咪瞇埋眼就照單全收？

海事處用嚟處理海上垃圾嘅開支喺5年間增幅超過一倍，但審計署多次實地視察，發現外判商接獲垃圾舉報後敷衍清理，海事處亦象徵式巡邏，大嶼南水域一年有6個月「零巡邏」。海事處每年接獲幾百宗投訴，但係針對海上垃圾嘅執法數字只係得10幾宗……政府部門混帳，講到口水乾都講唔晒，唔飲番啖功夫茶，又點消化？