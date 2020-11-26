正論：工商撤辣誠好事　奈何建屋仍無計

傳聞被中央打回頭而需重做的《施政報告》，拖延逾月後昨日發表，奈何仍然不脫炒冷飯本色，重中之重的拓土建屋毫無寸進，遑論突破思維，不過是重複過去推出的措施，拋出一堆數字自我貼金而已。唯一德政算是工商舖終於撤辣，為救市行出正確一步，但住宅物業何時減辣或撤辣，仍是遙遙無期。

工商舖撤辣的消息，本報早在本月初已有獨家報道，現在終於落實，反映港府總算順應民意。事實上，金管局今年8月放寬「非住宅物業」按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，意即減辣，但做一半不做一半，救市作用輕微，始終都要全面撤辣。特首林鄭月娥表示，行政會議已通過印花稅條例，由今日起撤銷非住宅物業雙倍印花稅辣招。據悉，政府今次下調非住宅物業印花稅，將會回復至2013年前的第2級標準稅率，即最低100港元，最高為樓價的4.25%。

地產市道可謂經濟好壞的寒暑表。今年上半年非住宅物業交投數字及樓價均錄得顯著下跌，其中今年9月各類型非住宅物業價格，較2018至19年度最高峰時期分別下降13%至19%；今年上半年的總成交量，亦較實施雙倍印花稅前的2012年下半年數字暴減80%。正如地產代理指出，疫情重擊香港經濟，工商舖市場首當其衝。今年首3季工廈億元或以上的成交僅錄得13宗，按年大跌逾六成；中區甲級商廈上月空置率創2008年金融海嘯後新高；第3季四核心區街舖空置率更創下該代理行有紀錄以來新高。

種種數據顯示，工商舖交投陷入冰河期，形勢嚴峻，港府已到了不得不撤辣的時候。撤辣可望釋放市場資金，吸引以往投資住宅的買家轉投工商舖物業市場，亦可鼓勵外來企業買入物業自用，同時有助周轉不靈的業主出售物業減低財務壓力，帶動社會經濟，有百利而無一害。業界亦預期短期內細價工商舖成交宗數會有兩至三成增長，久違的小陽春可期。

誠然，經濟冰封，撤辣由工商舖先行無可厚非，亦符合港府一貫的保守做法，惟何時為住宅物業減辣甚至撤辣，已是港府下一步必須考慮的事，不能再拖。一本通書不能讀到老，當樓市出現不理性亢奮，樓價持續飆升，港府出手管理需求，遏抑樓價，即使違背自由市場原則亦屬情有可原；但當樓市跟隨整體經濟陷入低迷，港府依然無動於衷，企硬不肯撤辣，便是食古不化，昧於形勢。目前住宅租金已顯著下跌，多個藍籌屋苑都驚現劈價放售潮，業主租金收入下降，手持物業又有價無市，辣招早就失卻遏抑樓市的作用，變相鎖死二手樓盤，反而成為業主套現及年輕人上車的絆腳石。港府一味抱殘守缺，必然適得其反。

無可否認，港府堅持不調整住宅物業印花稅的藉口冠冕堂皇，包括住宅物業供應仍然緊絀，樓價仍然處於高水平等，但歸根究柢，這都是源於港府拓土建屋無能。可以看見，《施政報告》雖然提出不少拓土建屋大計，例如重建大坑西邨；港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展制訂分區計劃大綱圖；收回三個位於茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋區；覓得330公頃土地，滿足《長遠房屋策略》未來十年約30.1萬個公營房屋單位的需求等，看似眼花繚亂，數字可觀，但實際上都是小修小補，舊調重彈。

單是所謂覓得330公頃土地，主要來自東涌填海、古洞北/粉嶺北和洪水橋/廈村等新發展區的農地和棕地，以及多幅改劃作公營房屋的用地等，全部都是過去已經提出，現在重提一次當交差，而且十畫未有一撇，怎麼可能逃過市民雪亮眼睛？難怪立法會議員批評，房屋土地政策「碎濕濕」、「炒冷飯」，僅重建大坑西邨已非首天知道的事，反映林鄭政府「冇貨賣」，蒙混過關。何況上述政策大都處於規劃或研究階段，最快也要10年後才有樓落成，遠水不能救近火。偏偏港府連推出劏房租金管制解決燃眉之急都不情願，只肯為輪候公屋逾3年的非綜援一般申請者提供現金津貼，還要拖到明年中才實施，簡直連小恩小惠都談不上。

反倒是勞民傷財、庫房隨時一鋪清袋的「明日大嶼」鐵定上馬，天塌下來也不動搖，箇中原因不言自明，當然不是為了解決平民百姓上樓難之苦，而是為背後的中港利益集團服務。眾所周知，明日大嶼是本港回歸以來最大型的基建項目，填海造島從無到有，不僅耗資空前龐大，背後涉及的利益亦是天文數字。所謂有土斯有財，誰能在這基建項目分一杯羹，誰便能坐收數以十億、百億、千億元計的收益，這些利益不會流到普羅市民手裏，只會收歸財雄勢大的中港利益集團囊中，利益輸送彰彰明甚。港府擇惡固執，原因正在於此，然而這真是為香港好嗎？

《施政報告》年年行禮如儀，香港年年原地踏步。究其原因，恰恰在於港人治港毫無創新和效率，推出的政策不是敷衍塞責，就是不做不錯，只知向利益集團傾斜。今次遲來的《施政報告》也是一樣，除了為工商舖買賣拆牆鬆綁算是一樁好事，其餘政策乏善可陳，對解決當前困局毫無幫助。