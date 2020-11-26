世界視線：疫苗外交大落後　美國放棄主動權

拜登日前宣布，將提名奧巴馬時代的副國務卿布林肯，出任國務卿一職。布林肯早前曾形容，中國是美國在經濟、科技、軍事及外交上最大挑戰，但認為與中國「脫鈎」不切實際，最終只會引致反效果。外界普遍分析，拜登對華政策將回歸奧巴馬時代的精神，聯合歐洲等傳統盟友，繼續遏制中國。

特朗普4年執政下來，一方面在貿易及科技等層面針對中國，另一方面卻放棄二戰後美國主導國際社會領導角色，不斷退出多邊組織，甫上任便退出「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（TPP），反而是中國跟東盟及日、韓等國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），成為全球最大自由貿易區，令美國如芒在背。

都說特朗普的連任大計，被新冠肺炎疫情徹底打亂，但有危亦有機。特氏甩鍋中國撈取政治上利益是一回事，但只要特氏聽取專家意見，科學防疫，反而可以像小布殊應對911那樣，成為領導國家走出危機的全民領袖。奈何特氏抗疫不力令美國死得人多，他在疫苗問題上大搞美國優先，亦跟遏制中國的戰略大目標背道而馳。

可以看到，特朗普政府不僅退出世界衞生組織，亦拒絕加入由該組織主導的COVAX全球疫苗計劃，至今仍沒有計劃跟其他國家分享疫苗。反觀中國和俄羅斯在這方面卻是積極得多，此消彼長，與美國成為對比。目前全球已經進入最後臨床試驗階段的10種新冠疫苗中，有4種是來自中國；南美和加勒比海地區多個國家亦已獲得來自中國的10億美元貸款，用於購買中國疫苗。中國除了在美國「後院」動作多多，亞洲區內亦有十多個國家已加入或正考慮加入中國疫苗試驗計劃。

特朗普4年執政的最大問題是，將國際博弈看作一場零和遊戲，只要對其他國家有利，便等於是美國人被佔了便宜，結果必然是美國在世界上愈來愈失道寡助。跟國際貿易一樣，華盛頓將疫苗外交的主動權拱手讓給北京，拜登要在未來追回失落的4年，談何容易。