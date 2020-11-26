特首的2020年施政報告，遲了發布，竟沒有令人驚喜之處。延遲發布可能便不是如特首林鄭月娥所宣稱，是為了向中央部委爭取惠港政策，實際也看不到多少特別的新惠港政策。有的都是已經實施、公布，和一些還在研究之列。

依政策，施政報告沒有延遲之理由。關鍵之處可能便是施政報告要加上堅持一國兩制一章，這應該是中央政府對特區政府的嚴格要求。作為全個施政報告的提綱挈領，肯定了一年以來中央出手，特區依從的舉措，變成香港體制的組成，不容反對。在反修例動亂和反對派議員勾結境外勢力破壞香港之下，香港如林鄭月娥所說的「重新出發」，便以政治為先，而不是用政策措施大雜燴來掩蓋、沖洗。

在政治提綱和個別惠港政策以外，施政報告也一如殖民地時代的傳統，百樣雜陳，看不到方向和戰略重心，這便是典型政務官的思維作風。

施政報告加了政治掛帥部分，卻看不到一國兩制和政治反獨對香港政策的關連與影響。如國家安全並不只是中央立法便算，在司法、法治、保安以至社會、經濟、教育都有國家安全因素，需要深思考慮，在政策制度上貫徹下來，也要建立與中央連接合作的國安體制。或許中央還未要求，但特區政府不應對一國兩制凡事消極被動，等待中央出手或督促，這會失去港人高度自治的原意。

中央政府要求香港積極融入國家發展大局。從特區政府只強調惠港政策，所提的背靠祖國，着重的是怎樣惠港，而不是香港參與國內，發揮作用來促使內地發展。空言「參與者」和「促成者」，卻提不出令人信服有效的政策措施，此中關鍵之處是香港怎樣定位。既然報告標題是重新出發，但怎樣重新，又怎樣出發呢？

香港一無科技政策；二無整體產業政策；三無具體的產業發展規劃；四無教育政策或人才政策。香港大學在內地設分校，是甚麼目的？與香港的發展有何關連？五缺社會政策，香港要以怎樣的社會模式作為發展方向和目標？這涉及社會福利等各方政策，也涉及移民政策，與本地少數族裔發展的政策等。

政務官的慣例是把各個方面的措施炒雜成盤，不去考慮個別政策的影響、意義，與其他政策的關連，也即是利用公帑的具體效益比較。

英國殖民主義的所謂自由放任政策，實質是順從英國的利益和目標。要由此轉至為民為國的積極作為，並不容易，但這正是香港要重新出發之意。