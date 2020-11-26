大量事實證明，現有框架和《基本法》規定下的「港人治港」是不行的，是治理不好香港的。香港《基本法》中沒有「港人治港」這4個字，法律文件也不可能這樣寫，但香港在「一國兩制」框架下要由港人治港，以實現「高度自治」，對內地人、對「中共幹部」、對「京人」、對「中央派人」來治港要「拒之門外」，是讓人心知肚明。

所謂「港人」要有香港永久居留權，香港《基本法》規定行政長官要在香港通常居住連續滿20年，主要官員要住滿15年，並在外國無居留權的香港永久性居民中的中國公民擔任，對立法會議員也有類似規定，都為「治港」港人作出了「定義」，築起了「非港人不得入內」的藩籬。如此這般，「港人治港」實際成了一個小圈子。更可悲的是，這個小圈子根本沒有甚麼「治港」人才，回歸前沒有，回歸後沒有；英夷治下沒有，「港人當家作主」了，也沒有。

97後，「港人治港」實乃趕鴨子上架。這當然是形勢使然，也是北京那時對「港人」缺乏認識使然，以為「港人」勤奮努力、靈活多變，會做生意、能發財，以為港人西裝革履，滿口英文和西方世界聯繫廣泛，辦事新潮有效率，就是「管治人才」，就可實施「港人治港」。那時的北京對「港人治港」頗為盲信，盡量遷就，生怕「挫傷了港人的積極性」。

100多年來，港人從來沒有這樣被人寵過，「捧在手裏怕摔了，含在嘴裏怕化了」。於是乎，港人難免昏了頭，「找不到北」，妄自尊大，真以為自己是神人、超人，位列仙班，「港人治港」嘛，有何難哉？手揮目送，談笑間也！其實，就是這樣的「治港」港人內部也很複雜，有欲壑難填、要全面奪權的反對派，有嫌北京對他們照顧得還不夠、要把自己的既得利益「做強做大」、永保富貴的工商界，有打着「愛國愛港」旗號、哄着北京高興謀私利的建制中人。他們之間有矛盾、有爭奪，和北京的關係錯綜複雜，榮辱難測，然而有共同點，皆無治港能力，「港人治港」早已共毀其手也。