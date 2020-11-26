隨着美國大選結果大致底定，拜登管治團隊名單陸續出台，最受矚目的國務卿一職由奧巴馬時期的副國務卿布林肯擔任，美媒說他可能對中國採取更強硬的姿態，是耶？非耶？現任國務卿蓬佩奧已夠瘋狂了，難道還有人比他更瘋狂？實際上，中美關係已被特朗普推入谷底，再惡化也不過如此而已，無論誰擔任下屆美國總統和國務卿，分別都不大。

布林肯出身於外交世家，本身又有豐富外交經驗，並非半途出家的蓬佩奧之流可以相提並論。布氏早前接受媒體訪問時，認為與中國完全脫鈎是不現實的，也是適得其反的。可見其頭腦清醒得多，不像蓬佩奧那樣為求上位而胡言亂語。中國畢竟是一個龐然大物，不可能被輕易壓垮，美國以脫鈎作為勒索手段，注定無法得逞。君不見，過去幾年特朗普政府不斷出招，貿易戰、科技戰、金融戰，鬧得天下大亂，結果又怎麼樣？中國經濟照樣發展，出口照樣增長，反而美國問題多多，危機重重，一場新冠肺炎疫情就弄得焦頭爛額。

正如有人形容，中國是一個大海，不是一個小池塘，狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不可能掀翻大海。美國以為可以像當年對付日本和蘇聯那樣降服中國，絕對是打錯算盤。尤其是經過這場世紀疫症，雙方實力此長彼消的趨勢更加明顯，預料中國經濟規模數年內就可以追上美國，然後逐漸拉開，到時候真正有條件脫鈎的是中國，而不是美國。

正是因為有這種危機感，老美才會焦躁不安，才會愈來愈不擇手段。特朗普政府勢必在最後日子上演最後瘋狂，除了未必敢發動軍事熱戰，其他可能性都不能排除。面對如此殘局，拜登政府即使有所調整，也不可能改變遏華政策，中美關係只能繼續朝着冷戰的方向發展。對中國而言，「不管風吹浪打，勝似閒庭信步」，這才是面對百年未有之大變局應有的信心和姿態。