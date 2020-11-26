新冠肺炎第4波疫情來勢兇猛，跳舞群組約200人染疫，成為最大染疫群組，有消息指一個疫源是一名闊太，兒子剛從外國回來在酒店檢疫隔離，她卻不理散播病毒風險前去探望，結果兒子在隔離10日後確診，這位闊太變成隱形播毒者，前往跳舞場所大展舞姿，除下口罩，香汗淋漓，病毒不知不覺間傳染舞友以及眾多跳舞老師，一發不可收拾。小道消息官方也不會證實，但酒店檢疫確實出現極大漏洞，當局一直沒有正視，隨時鑄成大錯。

酒店檢疫一直沒有系統性，亦不設強制指定檢疫酒店，只要被隔離者找到地方便行。大部分酒店都不會在大堂分隔檢疫人士及本地住客，有機會一同辦手續、排隊及搭電梯，當然增加播毒風險，而且部分酒店向檢疫人士提供洗衣服務，又容許親友走到房門外送物資，亦沒有人監察交收過程，進了房有接觸也不足為奇，些微漏洞便形成防疫大缺口。

政府日前才收緊檢疫安排，他人不得進入檢疫人士所住的酒店房間，但正如繫着手帶也防不了檢疫人士外出，播了毒才事後追究於事無補。臨近聖誕，外國學校放假，再加上全球疫潮未遏，相信未來數星期將會有大批留學生返港，尤其是重災區英美，父母也不放心子女留在當地。不少醫學專家都敦促政府，應該設立專門的檢疫酒店，把檢疫人士與本地客分開，不應住在相同酒店。當局亦應以專車「點對點」接送入境人士前往指定酒店接受檢疫。

防疫漏洞豈止檢疫，單是跳舞群組出現，已經極為荒謬，政府不斷打壓酒吧、K場以及夜店，說它們是播毒溫床，但幾個酒吧群組加起來也不及一個跳舞群組。疫情從來沒有間斷，為甚麼會容許幾十人除口罩在密閉空間跳舞？今次中招者很多是名媛與闊太，是否上流社會，政府便隻眼開隻眼閉？真的替酒吧、夜店及其他受影響行業不值。