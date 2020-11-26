特首林鄭月娥在今年的施政報告中，有一項提到鼓勵青年人跳出香港，投身粵港澳大灣區就業和創業的計劃。創業不是人人合適，尤其是初出校門的青年，又要有資金，又要有技術，又要有膽識，問題比較複雜，這裏暫且不談。就業呢？施政報告有一節說，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及委派香港青年到內地大灣區城市工作，名額共2,000個。每月薪金至少1.8萬元，參加計劃的企業可向政府申請每月1萬元的資助，最長為期18個月，計劃預計今年底啟動。特首表示曾接觸過有關企業，普遍反應積極。

去大灣區城市工作，月薪1.8萬元是否足夠？這批香港大學畢業生又是否有足夠競爭力呢？月薪1.8萬元大概是投身工商界的香港大學畢業生在香港能夠拿到的一般收入，並非特別優厚，單單考慮收入這個因素，不足夠吸引香港大學生到內地城市工作。

不少大學生讀書時借了學生貸款，他們找到工作後便要開始還款，每個月二三千元跑不掉。如果留在香港工作，他們可以繼續跟着父母親一同居住，早餐和晚餐在家裏吃，比較有責任感的每個月交回起碼的生活費，聽說有些人覺得留在家裏居住和生活是天經地義，一文不給。所以，拿到薪金，大部分都可以自己保留作交通費和個人雜用。但是，如果去內地城市工作，少不免要在當地另覓居所付租金，加上每日3餐，周末回港一轉的交通費，雖然說內地城市的租金和生活費用比香港便宜，但多了各項支出，估計經濟環境不會比香港優勝。如果不是放眼日後發展機會，就算有特區政府資助，對香港的大學畢業生來說，並非極具吸引力。

至於香港大學畢業生在內地是否有競爭力？為了把問題簡化方便比較，這裏姑且不理會人民幣與港幣的兌換率差別，都以一比一計算。我上網約略查過，2020年深圳工資中位數為5,199元，上海6,378元，北京6,906元，而新一線城市工資中位數都沒上6,000。內地大學剛畢業，能拿到居住城市中位數的收入算不錯，但和香港這批有特區政府資助的大學畢業生比較，人家只是香港的三分之一。如果你是老闆，你願意以6,000元月薪聘用內地畢業生，還是以1.8萬元聘用香港畢業生？當然這裏舉的是一般工作薪酬，熱門學科或專業對口的職位可能薪酬會較高。那些在香港和內地都有業務的企業，如果僱用香港的大學畢業生，不會是一般非專業的科目，而是能針對生產和業務的專業，像電腦、網絡、人工智能、工業生產專業吧？這些專業性強的工作，相信內地其他企業也在搶人，這些企業才會考慮回香港招聘。