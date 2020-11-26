疫情再次失控，昨日新增逾80宗確診個案，跳舞群組更成為本港最大型感染群組，有醫生形容疫情猶如森林大火，一發不可收拾。然而港府祭出的抗疫措施依然是那兩、三道板斧，不外乎再次強制酒吧、派對房間及夜總會等場所關閉，但卡拉OK仍可營業，令人莫名其妙。

難怪酒吧業界強烈反彈，大呻無辜，批評港府亂出招交功課，質問跳舞群組干酒吧業底事？業界的批評不可謂沒有道理，港府擺明無計可施，惟有重複一遍曾經推出的禁令，再拿無辜的行業開刀以示「做咗嘢」。最騎呢是卡拉OK仍可營業，既然酒吧被禁營業是因為顧客脫下口罩飲酒吹水、「有較親密行為」，為何同樣脫下口罩、口水花四濺的唱K活動仍可繼續？難道4人一房唱K就沒有播毒風險？

更無厘頭的是為本地感染的確診者派5,000元現金津貼，當初明明說成是人人有份不設審查，後來被輿論狂轟即改為沒有有薪病假的打工仔才受惠，簡直愈描愈黑。派津貼的原意是希望加強市民自願檢測的誘因，確診後不至於手停口停，既然如此，為何要設期限劃紅線，11月22日或之後確診才有份，之前確診的無份，道理何在？不是搞分化又是甚麼？目前的確診者不足6,000人，部分更屬輸入個案，為何不全部劃一都有津貼？難道之前的確診者全部沒有經濟問題嗎？

港府一味胡亂出招，疫情沒完沒了就是必然結果。君不見，施政報告一拖再拖下終於發表，惟針對防疫的措施絕無僅有，僅稱或再推行大規模的社區檢測，一個「或」字，已顯示港府畏首畏尾，敷衍塞責。至於紓困措施主要針對旅遊業界，其他行業未有提及，但水深火熱的豈止旅遊業界，各行各業都是一樣，港府厚此薄彼，雨露不均，民怨怎麼可能不愈演愈烈？這份遲來的施政報告，對解決眼下問題根本沒有幫助。