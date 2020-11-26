我的一位舊同學是超級黃絲，每逢提起內地政權，勢必滿口粗言，目眥盡裂。去年反修例風波期間，咱們一個近百人的舊生群組分裂成兩幫，30年的友情一下子盡喪，他便是始作俑者。因為同學間只要有誰表現出一點親中立場，他的嘴上、筆下定然饒不了對方，由是掀起黃藍陣營罵戰，老朋友們各自歸向一面，誰也不服誰。

在我認識的朋友之中，以上述這位舊同學反中最旗幟鮮明，最沒商量的餘地。月前，陰差陽錯，他偏有事要到內地走一趟。近日他回港，我問老同學近況如何，他一開腔依舊是粗言穢語，但不是責罵內地政府，而是痛斥特區的管治班子，說兩地同樣面對新冠肺炎疫情，廣東省的防疫措施卻遠勝香港。他批評香港的過境檢測馬虎苟且、形同虛設，怪不得防疫成果會給內地甩在後頭云云。老同學談興甚濃，不斷跟我分享他如何在廣州自由自在地遊逛，享受無疫的世界。

我心中暗想，就連這位老友也讚不絕口，然則內地的防疫工作定然是成績斐然，反觀香港，卻是丟人現眼，庸官無能，實在找不到藉口去為他們開脫。特區政府放着正經的防疫工作不做，近日卻不知從何得來一個餿主意，說要向染上新冠肺炎的市民，每人津貼5,000元。在我看來，這簡直是侮辱染病者，做法莫名其妙，完全不知道情理之為何物。

早幾個月前，政府剛向每名持有香港身份證的市民派發10,000元現金，就算已移居海外，不再對香港有貢獻的人也能獲發。這10,000元派得如此輕鬆，如此理所當然，相對之下，染上世紀疫症，有些還要在生死邊緣掙扎的患者，才獲政府施予5,000元的所謂「恩恤金」。收到的人，真是不知道政府是在憐憫自己，還是在羞辱自己！特區政府的官員再如此庸碌、低智，我怕有一天，就連黃絲也會支持由京人治港。