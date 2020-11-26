「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛；如今不似時平日，猶自笙歌徹曉聞」。這是唐朝詩人王建《夜看揚州市》的感詠，老朽尤其欣賞「高樓紅袖客紛紛」，那種動感，令人心旌搖動，深感為何當時人要「腰纏十萬貫，騎鶴下揚州」，唔通真係去食碟揚州炒飯咩？之不過，當時嘅跳舞群組，彈吓箏調吓琴，甚至酬唱「彈指六年如一夢，舊遊零落魂消」，恐怕也不至於「唔小心」摸到重要部位啩？

依家跳舞竟成高危，跳舞群組愈擴愈大，當中本地個案爆到如煙花璀璨，個案肯定仲陸續有來，衞生防護中心指出，跳舞群組患者除咗喺早前公布嘅21個場所出沒外，亦牽連到上水大會堂、沙田大會堂，以及大圍隆亨社區中心，每次出席活動嘅人數涉及10多人至30人不等，涉及人數及層面如雪球般愈滾愈大。都真係唔爆唔知，若非咁多人賴嘢，估唔到原來跳舞咁受歡迎，而且不受年齡階層限制，更涉及名媛、富婆。原來練好舞藝，一技傍身，不但自豪更可以衣食無憂，可惜時不我與，老朽已經無緣轉行矣！

引爆今趟第4波的新冠肺炎疫情，搞到「香港又熄燈，歡樂時光免問」，香港再度淪為「死城」！除咗廢官防疫抗疫「鬆弛無道」，跳舞群組亦難辭其咎！今日起又再收緊防疫措施，再次強制酒吧、派對房間及夜總會場所關閉、宴會人數上限40人，4人一枱，最多10枱，同時禁止會址進行現場表演和跳舞活動，措施為期7日至12月2日。總之，市民大眾無歡樂時光，酒吧夜店唯拍蚊，香港已成死寂之城，唯獨街市嘅碩鼠四處奔騰吱吱覓食！

政府無能，懲罰市民！有酒吧業界就話跳舞群組與酒吧業無關，斥「政府隨便搵啲行業開刀當交功課」；餐飲業尤其搞婚宴嘅傷到入骨，希望停業期間能獲支援或補貼，民間到處疾苦聲，廢官有否聽入耳？