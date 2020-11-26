美國總統大選結束3個多星期後，近日終於形勢明朗，美股大漲，道瓊斯指數更一舉突破3萬點的歷史紀錄。原因並不單純，一是喬治亞州一再點票都一輸再輸後，競逐連任的特朗普只能不情不願地默許美國總務署為當選總統的拜登團隊籌備過渡工作，嘴上依然死硬。第二個原因竟是共和黨與民主黨據報「共識」了，認為美國只有去特朗普化才可望回歸正常，而特朗普則在偷來的時間中，為自己與家族鋪路。

大選結果月初已經公布，但特朗普卻拖了20多天，才不情不願地接受輸的事實，近日讓安排政權交接的總務署向當選團隊放權放錢，雖然行動遲了，但總算沒有將整個11月浪費去了。

很多人拿今天與4年前相比，當時特朗普勝選之後，前總統奧巴馬二話不說便在兩天後邀特朗普到白宮會見，商談交接工作。可是今天，特朗普卻把交棒人象徵式會面的安排拖延了20多天。

20多天過去了，白宮桌下到底發生了甚麼事？美媒說，民主黨及共和黨並非沒有共識，在美國每天有約20萬人感染新冠病毒、每月有數百萬人失業的情況下，特朗普為美國人再帶來既混亂又焦慮的20多天，已經令需要行穩致遠、視線永遠在前方的政黨難堪，不能因為一屆總統人選毀了一個黨，因此政府必須取捨，特朗普團隊必須取捨！

在連輸兩大關鍵州後，大選政局已不可能再翻轉。而共和黨內、美國社會要求特氏回應選舉結果的壓力愈來愈大，特氏至此再沒有繼續任性的本錢了。美國政界有不少對特氏走出白宮的猜想，這裏亦趣談一下，其實幾乎都不是好事，如特氏一旦失去總統特權的保護之後，等待他的必是官司、無盡檢控；商業王國因債務壓力面臨崩塌；甚至家庭，亦傳太太會與他離婚。一切一切，特氏真的到了埋單的時候。