產評：熱錢狂歡聚亞太　股匯透支藏危機

近月市場頻頻傳出新冠疫苗研發進展，加上美國已啟動新舊政府交替程序，市場的風險胃納回升，被視為避險資產的黃金及比特幣價格回落，反觀美元再度轉弱，相對地亞太區股匯向好，吸引更多熱錢東渡淘金。可別忘記，過去全球金融危機，往往都是由高風險市場或資產崩盤引爆，1997年的亞洲金融風暴如是，2008年的全球金融海嘯如是。眼見市場如今在不斷透支利好消息、風險意識減弱，高風險資產炒風轉熾熱，歷史不斷重演，風暴正在醞釀中！

今年來中國的疫情最早受控，經濟最先復甦，吸引資金流入。第四季其他亞洲股市接力向上，近月日本、南韓、台灣及越南等市場股匯齊升。

環顧宏觀形勢，如今距離明年1月中旬美國政府交接尚有一個多月，歐美疫情仍嚴峻，好大機會要拖過年。年關將至，全球基金在推介明年投資主題積極「吸金」之際，大量資金轉投亞太區造勢，不無原因。再看眼前美元受美國的政經因素影響，又復弱勢，熱錢順勢在亞洲貨幣及亞太區股市雙邊投注，也是正路的猜想，也造就眼前的局面。

問題是全球疫情反覆，預計疫苗面世至少要一年半載才可在全球應用。至於美國，雖然政府交接程序展開，但特朗普尚未放棄訴訟，更擺出姿態在餘下任期內將事情「做絕」，凡事皆要掘坑給接任的拜登政府。全球疫情既未完全明朗，美國政經尚未穩定下來，市場如今在透支樂觀預期，一旦事與願違，亞太各地顯然亦不可能「免疫」。再者，這輪熱錢舞高亞太區股匯市場，資產價格上升，但實體經濟受累外部需求疲弱而無法跟上的話，這一座座如「沙堆上的城堡」，早晚要倒塌收場。

雖然亞太15國已簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），但相關協定仍有待個別成員國內部通過，觀乎各成員國沿用不同的法律和政治體制，就如一個先天缺陷，使之難以朝類似歐盟的組織發展。此外，作為亞太區經濟火車頭的中國，第四季出口情況會受歐美疫情打擊，而內部又在面對企業信用債災衝擊，今、明兩季的增長表現或與市場預期有落差。亞太區的復甦故事，是否真如熱錢吹捧般動聽，不無疑問。

拜登選定財金班底後，相信首要做的是推展財政及貨幣政策以振興經濟，這是美元轉弱的原因之一。可當明年疫情過去，美國經濟回穩，拜登政府重返強美元政策的可能性不能排除，這好可能成為下一輪全球資金乾坤大挪移的轉捩點！