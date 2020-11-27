功夫茶：港大排名跌不停　輸畀星洲成條街

本港大專教育排名跌到四腳朝天，十分難睇，早就唔係新聞咯。呢，英國《泰晤士高等教育》本月初公布全球大學聲譽排名，港大跌出50位，而被稱「暴大」嘅中大更百名不入。醜事成雙，日前國際高等教育資訊機構「QS」公布2021年亞洲最佳大學排名，新鮮滾熱辣，香港輸畀新加坡成條街！

嗱，是次排名按11項指標評分，新加坡國立大學連續3年獲評為亞洲最佳大學，香港大學則跌出三甲，排名下降1位至第4位，而本港8間上榜大學表現一般，其中僱主評價更係欠佳，港大排名僅為第19位。

阿哥，如果話排名如浮雲，咁僱主評價關乎飯碗，豈可兒戲？有學者認為，去年黑暴令僱主對大學生嘅印象變差，換句話講即係怕怕，難怪畢業即失業成為常態。呢個結果，功夫茶不感詫異，相信大多數港人亦不會意外。

講開大學，曾任北大校長嘅蔡元培指出大學嘅特質有3點，一是大學者，研究高深學問者也；二是砥礪德行；三是敬愛師友。至於另一位教育家，曾任清華大學校長嘅梅貽琦就認為，「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」。講出大學除咗硬件，更要軟件！新加坡國立大學貴為亞洲大學排名之首，學術研究卓有成績，可謂實至名歸；而內地大學亦一直砥礪前行，清華大學排名上升至第2名，上海交通大學及馬來亞大學則首次進入前10名。這都證明做學問如逆水行舟，不進則退！

香港大學這所百年老店嘅沉淪，點會冇迹可尋吖！佢培養出革命先行者孫中山及文學巨擘張愛玲，同時亦培養唔少本港政、商界名人精英；如今卻變質變味，政治化氾濫成災，大學再不是研究高深學問嘅地方，校園連一張安靜書桌也放不下，數年前更搖身一變成為「佔中策源地」，有「戴妖」之稱嘅邪惡教授一句：佔領運動現在開始！自此搞到香港雞毛鴨血，違法達義，遺禍至今！

事隔多年，大家應該記憶猶新，佔領運動期間，有一大班港大師生，老師唔教書，學生唔上課，走去瞓馬路搞「公民課堂」，有論者驚嘆：唔到香港來，都唔知文革仍在搞！自違法佔中後，大學生嘅品行江河日下，每年開學典禮或畢業典禮囂張放肆、目無師長、凌辱主禮嘉賓，黑暴更係人見人驚，哪有一點學生嘅模樣？港大嘅校訓「明德格物」，旨在訓勉學生進德修業，早已蕩然無存，化為齏粉，隨風雨飄散！

看來要重拾港大這所百年老店嘅品質和聲譽，學生固然要回歸學問嘅追求，但最重要係清理門戶，將獨師掃地出門，將迷途學生導回正軌！