正論：官司纏身謀脫罪　施壓法庭博放生

「反中亂港有後台，愛國愛港買棺材」，一直是回歸23年來顛撲不破的真理。壹傳媒黎智英4案6罪纏身，而且涉違反《港區國安法》被捕，但別說多宗官司押至明年才正式在區院審訊，僅涉國安法被捕已逾3個月，依然獲准保釋。這就難怪大漢奸「定過抬油」，連日來既與外國政客對中港事務說三道四，更向司法制度施壓，企圖妨礙司法公正，視法治如無物。港府一直聽之任之，不是「反中亂港有後台」又是甚麼？

黎智英透過社交平台直播與外國政客勾勾搭搭已非今日的事，自他8月上旬遭警方國安處拘捕並獲准保釋後便變本加厲。昨日又與前美國陸軍四星上將和副參謀長傑克基恩「對談」，討論美國候任總統拜登上台後對華立場，期間更擺全香港人上枱，指港人擔心拜登對中國的態度和立場不及現任總統特朗普強硬，質疑他或會較少為港人出頭和說話云云，勾結外國勢力「唱衰」香港、危害國家安全彰彰明甚。

更有甚者，黎智英又在社交平台直播疑向司法制度施壓，聲稱中央想改變或控制香港的法律制度，同時準備將香港法律完全「掃平」，變成大陸的人治方法，極盡抹黑和危言聳聽之能事。正如學者指出，黎智英涉及的部分案件，最快明年初便會正式審訊，他於應訊前夕對司法制度指指點點，有向法庭施壓、影響審訊過程公平公正，甚至試圖影響最終裁決結果之嫌。

這樣的質疑絕非無的放矢。隨着中央強調全面管治權，港府不得不收緊各個領域的管治，教育方面固然將黃師獨師釘牌以儆效尤，公務員更必須宣誓效忠，而立法會同樣有4名反對派政客遭掃地出門，並引發泛民總辭，這些局面放諸一年前肯定是難以想像的，亦反映了中央撥亂反正的決心。黎智英眼見其豢養的黑金政客在立法會再無立足之地，震懾力不可謂不大，加上多宗官司纏身，有人擔心遲早遭法律清算，餘生要在獄中洗廁所，絕對不足為奇；何況國安大案在身無法離港投奔外國，惟有先下手為強，狐假虎威借外國勢力向港府及中央施壓，試圖透過所謂的「中央將本港法律掃平」論挑撥離間，影響所涉官司日後的判決結果。此舉當然不是為了爭取甚麼民主，更不是為了「捍衞」法治，不過是為了博放生謀後路而已。

也難怪大漢奸這麼囂張，被指妨礙司法公正也「冇有怕」。港區國安法生效已經接近5個月，但亮劍後虛晃一下便沒有下文，早被外界質疑為無牙老虎。誠然，警方國安處在這數月來拘捕了不少人，然而被正式起訴的寥寥無幾，黎智英同樣拘而不控，獲准保釋至下月初再到警署報到。律政司一直拖拖拉拉，會否再次以「證據不足」為由大玩捉放曹，實在無人說得準。人們但知，黎智英涉及的政治黑金案，獲律政司司長鄭若驊以證據不足放生；其涉及的佔中案，則以證據太多而不了了之。不論證據多寡，黎智英都不用上身，今次會否也是一樣，怎能不令人質疑？

更何況，「警察拉人，司法放人」自佔中至黑暴皆是如此，暴徒即使上庭受審，都往往因為司法慈悲為懷，不是獲輕判便是無罪獲釋，遭重判的絕無僅有，反而警方供詞屢屢被批評為不可信。即使最近律政司頻頻就裁決提出上訴，上訴庭亦頻頻加重判刑，但涉及的都是蝦兵蟹將，知名的反對派人物一個也沒有受到法律制裁，律政司上訴是否擺擺姿態而已，不由人不懷疑。黎智英作為反中亂港總指揮，一直有司法保護傘和外部勢力撐腰，有恃無恐，豈是無因。

必須指出，法律的作用是維護公平正義，讓罪有應得的人接受制裁，令社會回復秩序，絕對不是反中亂港者的保護傘和免死金牌。本來，中央下定決心推出港區國安法，填補本港法律缺口，只要港府有法必依，執法必嚴，黎智英之流絕對不可能繼續作惡。無奈事與願違，國安利劍落在港府手中淪為擺設，廢官畏首畏尾，甚至同反中亂港集團沆瀣一氣，可以不用就不用，可以放生就放生，結果落得雷大雨小、威力大減的下場。黎智英幾乎每天都勾結外國勢力，甚至自認已經觸犯了國安法，一副「你能拿我怎麼樣」的態度，無非就是覷準港府執法無力、國安法虛有其表的軟肋來打。

世界上沒有一個主權完整的國家，會容許分裂勢力在國土之內「搞搞震」。香港是中國一個特區，一國兩制絕不可以凌駕於國家安全之上，要是港府沒有執法的決心，難道中央也沒有嗎？